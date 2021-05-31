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Как приготовить вкусный домашний майонез: рецепт Макаревича

1.7т
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Как правило магазинный майонез принято считать вредным, и это абсолютно оправдано, ведь в нем очень много разных эмульгаторов, химии, а также – в его состав входят так называемые транс-жиры. Если проще говорить – модифицированное растительное масло, молекулы которого не усваиваются в организме человека, а оседают на стенках сосудов, в печени, поджелудочной железе и наносят сильный вред организму, поэтому лучше делать самостоятельно домашний майонез.

Телеведущий Андрей Макаревич поделился на своем YouTube-канале "Смак" рецептом домашнего майонеза из самых полезных продуктов. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ингредиенты:

  • дижонская горчица – 1-2 ч.л.

  • яйца – 2 шт.

  • лимон – половина

  • винный уксус – 1 ст. л.

  • оливковое масло – 0,5

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отделите желтки об белков, к желткам добавьте 1 чайную ложку горчицы и хорошо размешайте до однородности.

  2. Туда же добавьте аккуратно стакан масла, но не все и сразу, по 1-2 столовой ложки, все хорошо взбейте.

  3. В смесь добавьте 1 столовую ложку винного уксуса и снова все хорошо размешайте и добавьте сок половины лимона.

  4. Вылейте все масло, которое осталось, добавьте соль, перец и все хорошо размешайте.

  5. Взбивать нужно до густой консистенции.

В готовый майонез можно добавить соленые огурцы, травы, специи на свой вкус.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Персона
Андрей Макаревич
Тег
рецепт
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