Вкусный и полезный паштет из лосося: как правильно почистить рыбу

Именно из лосося выходит вкуснейший паштет, ведь это очень нежная рыба с минимальным количеством костей. И если бутерброды с кусочками такого продукта достаточно дорогостоящие – то паштет можно считать бюджетным вариантом, ведь получается такой намазки немало. К тому же, все полезные свойства рыбы сохраняются.

Идея приготовления вкусного паштета из лосося опубликована на странице pokrinae.recepti.rucodelie в Instagram.

Ингредиенты:

лосось – 1 шт ( примерно 1,4 кг

большой лук – 1 или 2 небольшие шт

соль перец и приправы – по вкусу

оливковое масло – 1 ст.л

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Способ приготовления:

1. Рыбу почистить, удалить все внутренности.

2. Запекать в рукаве или фольге в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

3. Лук почистить, порезать, тушить на сковороде до мягкости.

4.Охладить рыбу, снять с нее кожу.

5. Сок, который дала рыба при запекании, перелить в кастрюлю.

6. Отделить филе от костей в кастрюлю.

7. Туда же отправить лук.

8. Засыпать соль, перец, кориандр.

9. Влить оливковое масло, все взбить блендером.

10. Разложить в стаканы.

11. Положить в холодильник на 1,5 часа.

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