Вкусный и полезный паштет из лосося: как правильно почистить рыбу
Именно из лосося выходит вкуснейший паштет, ведь это очень нежная рыба с минимальным количеством костей. И если бутерброды с кусочками такого продукта достаточно дорогостоящие – то паштет можно считать бюджетным вариантом, ведь получается такой намазки немало. К тому же, все полезные свойства рыбы сохраняются.
Идея приготовления вкусного паштета из лосося опубликована на странице pokrinae.recepti.rucodelie в Instagram.
Ингредиенты:
лосось – 1 шт ( примерно 1,4 кг
большой лук – 1 или 2 небольшие шт
соль перец и приправы – по вкусу
оливковое масло – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить, удалить все внутренности.
2. Запекать в рукаве или фольге в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
3. Лук почистить, порезать, тушить на сковороде до мягкости.
4.Охладить рыбу, снять с нее кожу.
5. Сок, который дала рыба при запекании, перелить в кастрюлю.
6. Отделить филе от костей в кастрюлю.
7. Туда же отправить лук.
8. Засыпать соль, перец, кориандр.
9. Влить оливковое масло, все взбить блендером.
10. Разложить в стаканы.
11. Положить в холодильник на 1,5 часа.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :