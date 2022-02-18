Вкусный и полезный паштет из лосося: как правильно почистить рыбу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Вкусный и полезный паштет из лосося: как правильно почистить рыбу

Именно из лосося выходит вкуснейший паштет, ведь это очень нежная рыба с минимальным количеством костей. И если бутерброды с кусочками такого продукта достаточно дорогостоящие – то паштет можно считать бюджетным вариантом, ведь получается такой намазки немало. К тому же, все полезные свойства рыбы сохраняются.

Идея приготовления вкусного паштета из лосося опубликована на странице pokrinae.recepti.rucodelie в Instagram.

Рецепт полезного паштета из лосося

Ингредиенты:

  • лосось – 1 шт ( примерно 1,4 кг

  • большой лук – 1 или 2 небольшие шт

  • соль перец и приправы – по вкусу

  • оливковое масло – 1 ст.л

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Лосось для приготовления паштета

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить, удалить все внутренности.

2. Запекать в рукаве или фольге в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Лук для паштета

3. Лук почистить, порезать, тушить на сковороде до мягкости.

4.Охладить рыбу, снять с нее кожу.

Запеченный лосось для блюда

5. Сок, который дала рыба при запекании, перелить в кастрюлю.

6. Отделить филе от костей в кастрюлю.

Рыба с овощами для взбивания в консистенцию паштета

7. Туда же отправить лук.

8. Засыпать соль, перец, кориандр.

9. Влить оливковое масло, все взбить блендером.

Измельченный в блендере паштет

10. Разложить в стаканы.

11. Положить в холодильник на 1,5 часа.

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