Вкусный кетчуп из слив: шеф-повар поделился рецептом

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,1 т.
Владимир Ярославский поделился рецептом кетчупа из слив

Кетчуп – вкусный, пряный и очень ароматный соус, который, как правило, готовят из томатов. Но, как оказалось, его можно сварить и из совсем необычных, на первый взгляд, овощей и фруктов.

Кулинар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного и необычного кетчупа из слив, который будет еще лучше, чем классический.

Как вкусно приготовить кетчуп из слив

Ингредиенты:

  • сливы "Угорка" очищенные – 700 г

  • томаты – 200 г

  • чеснок – 3 зуб.

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  • сахар – 70 г

  • уксус из сидра (винный или яблочный) – 3 ст. л.

  • соль – по вкусу

  • вода – 50 мл

  • розмарин и чабрец – щепотка

  • корица – 1 палочка

  • гвоздика – 15 шт.

  • измельченный имбирь – по вкусу

  • черный и душистый перец – по вкусу

  • паприка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите сливы от косточек и положить в сотейник.

  2. Добавьте томаты нарезанные кусочками, чеснок, сахар, уксус, соль, воду, розмарин и чабрец. Положите туда еще палочку корицы.

  3. Поставьте все на плиту на средний огонь, доведите до кипения и тушите уже на меньшем огне примерно 45 минут, периодически помешивая.

  4. Когда все уварилось, испарилось, уменьшилось почти вдвое – достаньте корицу, перебейте вместе с травами в блендере до однородности и перетрите через сито.

  5. Обязательно попробуйте и исходя их вкуса можно добавить того, чего не хватает.

  6. Еще раз хорошо прогрейте на умеренном огне смесь около 5-10 минут и снова процедите через сито.

  7. Готовый кетчуп охладите и можно подавать.

Кетчуп станет прекрасным дополнением ко многим блюдам

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