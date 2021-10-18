Вкусный кетчуп из слив: шеф-повар поделился рецептом

Кетчуп – вкусный, пряный и очень ароматный соус, который, как правило, готовят из томатов. Но, как оказалось, его можно сварить и из совсем необычных, на первый взгляд, овощей и фруктов.

Кулинар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного и необычного кетчупа из слив, который будет еще лучше, чем классический.

Ингредиенты:

сливы "Угорка" очищенные – 700 г

томаты – 200 г

чеснок – 3 зуб.

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сахар – 70 г

уксус из сидра (винный или яблочный) – 3 ст. л.

соль – по вкусу

вода – 50 мл

розмарин и чабрец – щепотка

корица – 1 палочка

гвоздика – 15 шт.

измельченный имбирь – по вкусу

черный и душистый перец – по вкусу

паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите сливы от косточек и положить в сотейник. Добавьте томаты нарезанные кусочками, чеснок, сахар, уксус, соль, воду, розмарин и чабрец. Положите туда еще палочку корицы. Поставьте все на плиту на средний огонь, доведите до кипения и тушите уже на меньшем огне примерно 45 минут, периодически помешивая. Когда все уварилось, испарилось, уменьшилось почти вдвое – достаньте корицу, перебейте вместе с травами в блендере до однородности и перетрите через сито. Обязательно попробуйте и исходя их вкуса можно добавить того, чего не хватает. Еще раз хорошо прогрейте на умеренном огне смесь около 5-10 минут и снова процедите через сито. Готовый кетчуп охладите и можно подавать.

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