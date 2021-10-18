Вкусный кетчуп из слив: шеф-повар поделился рецептом
Кетчуп – вкусный, пряный и очень ароматный соус, который, как правило, готовят из томатов. Но, как оказалось, его можно сварить и из совсем необычных, на первый взгляд, овощей и фруктов.
Кулинар, судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного и необычного кетчупа из слив, который будет еще лучше, чем классический.
Ингредиенты:
сливы "Угорка" очищенные – 700 г
томаты – 200 г
чеснок – 3 зуб.
сахар – 70 г
уксус из сидра (винный или яблочный) – 3 ст. л.
соль – по вкусу
вода – 50 мл
розмарин и чабрец – щепотка
корица – 1 палочка
гвоздика – 15 шт.
измельченный имбирь – по вкусу
черный и душистый перец – по вкусу
паприка – по вкусу
Способ приготовления:
Очистите сливы от косточек и положить в сотейник.
Добавьте томаты нарезанные кусочками, чеснок, сахар, уксус, соль, воду, розмарин и чабрец. Положите туда еще палочку корицы.
Поставьте все на плиту на средний огонь, доведите до кипения и тушите уже на меньшем огне примерно 45 минут, периодически помешивая.
Когда все уварилось, испарилось, уменьшилось почти вдвое – достаньте корицу, перебейте вместе с травами в блендере до однородности и перетрите через сито.
Обязательно попробуйте и исходя их вкуса можно добавить того, чего не хватает.
Еще раз хорошо прогрейте на умеренном огне смесь около 5-10 минут и снова процедите через сито.
Готовый кетчуп охладите и можно подавать.
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