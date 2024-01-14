Если зимой очень хочется сочного шашлыка – можно приготовить его в духовке. Вместо традиционных шампуров идеально подходят обычные шпажки. Мясо получится очень ароматным и сочным, если сделать для него следующий маринад.

Идея приготовления сочного шашлыка из свинины в духовке опубликована на странице фудблогера Алины с ником aalliinnaaviktorovna в Instagram. Лучше оставить шашлык в маринаде на ночь.

Ингредиенты:

свинина (шея) – 1 кг

лук – 2 шт (больших)

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соль, черный перец – по вкусу

азербайджанская приправа – 1 ст.л.

майонез

Способ приготовления:

1. Свинину порезать на маленькие кусочки (2,5 на 2,5 см).

2. Уложить в удобную глубокую емкость.

3. Добавить соль.

4. Засыпать черный молотый перец и сушеный чеснок.

5. Добавить приправу.

6. Мелко натереть лук в мясо.

7. Все хорошо перемешать.

8. Добавить немного майонеза и снова перемешать.

9. Положить в емкость с крышкой и оставить на ночь мариноваться в холодильнике.

10. Шпажки замочить в холодной воде в час.

11. Нанизать на каждый по несколько кусочков маринованного мяса.

12. Выложить на решетку, под низ поставить противень – у него будет скопировать лишний жир.

13. Отправить шашлык в разогретую духовку до 200 градусов на 25-30 минут.

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