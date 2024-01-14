Как приготовить вкусный шашлык в духовке: идеально для периода холодов
Если зимой очень хочется сочного шашлыка – можно приготовить его в духовке. Вместо традиционных шампуров идеально подходят обычные шпажки. Мясо получится очень ароматным и сочным, если сделать для него следующий маринад.
Идея приготовления сочного шашлыка из свинины в духовке опубликована на странице фудблогера Алины с ником aalliinnaaviktorovna в Instagram. Лучше оставить шашлык в маринаде на ночь.
Ингредиенты:
- свинина (шея) – 1 кг
- лук – 2 шт (больших)
- соль, черный перец – по вкусу
- азербайджанская приправа – 1 ст.л.
- майонез
Способ приготовления:
1. Свинину порезать на маленькие кусочки (2,5 на 2,5 см).
2. Уложить в удобную глубокую емкость.
3. Добавить соль.
4. Засыпать черный молотый перец и сушеный чеснок.
5. Добавить приправу.
6. Мелко натереть лук в мясо.
7. Все хорошо перемешать.
8. Добавить немного майонеза и снова перемешать.
9. Положить в емкость с крышкой и оставить на ночь мариноваться в холодильнике.
10. Шпажки замочить в холодной воде в час.
11. Нанизать на каждый по несколько кусочков маринованного мяса.
12. Выложить на решетку, под низ поставить противень – у него будет скопировать лишний жир.
13. Отправить шашлык в разогретую духовку до 200 градусов на 25-30 минут.
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