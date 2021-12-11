Как приготовить вкусный торт "Спартак": новая версия медовика
Если вы еще тот поклонник медовика, тогда торт "Спартак" точно придется по вкусу. Шоколадные медовые коржи в сочетании с заварным кремом – просто пальчики оближешь. К тому же такой десерт точно не оставит гостей безразличными на новогоднем застолье.
Рецептом и особенностями приготовления торта "Спартака" поделилась фудблогер Ирина Козачук. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
яйца – 1 шт
сахар – 100 г
мед – 80 г
молоко – 70 мл
сливочное масло – 50 г
какао – 20 г
мука – 300 г
сода – 1 ч. л.
Для крема:
молоко – 600 мл
сахар – 120 г
желтки – 6 шт
мука – 60 г
сливочное масло – 225 г
Для помадки:
сахар – 1 ст. л.
сметана – 1 ст. л.
какао – 1 ст. л.
сливочное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Приготовить тесто. Сначала взбить яйцо с сахаром.
2. Добавить масло, молоко, мед и поставить в огонь. Постоянно помешивать до образования пены.
3. Добавить соду и какао.
4. Постепенно ввести муку и замесить тесто. Разделить его на 12 частей, поочередно раскатать и выпекать при температуре 180 градусов 4-5 минут.
5. Далее – приготовить крем. Сначала растереть желтки с сахаром и мукой.
6. Молоко довести до кипения и частями влить в желтки, постоянно размешивая. Поставить получившуюся смесь на огонь и довести до загустения. Охладить.
7. Взбить сливочное масло и частями добавить в крем.
8. На этом этапе следует собрать торт. Нужно перемазать коржи кремом, а из остатков бисквита сделать крошку и посыпать бока торта. Оставить на 2-3 часа.
9. Для приготовления помадки следует смешать необходимые компоненты и довести до кипения. Полить торт.
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