Как приготовить вкусный торт "Спартак": новая версия медовика

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,2 т.
Как приготовить вкусный торт 'Спартак': новая версия медовика

Если вы еще тот поклонник медовика, тогда торт "Спартак" точно придется по вкусу. Шоколадные медовые коржи в сочетании с заварным кремом – просто пальчики оближешь. К тому же такой десерт точно не оставит гостей безразличными на новогоднем застолье.

Рецептом и особенностями приготовления торта "Спартака" поделилась фудблогер Ирина Козачук. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

  • яйца – 1 шт

  • сахар – 100 г

  • мед – 80 г

  • молоко – 70 мл

  • сливочное масло – 50 г

  • какао – 20 г

  • мука – 300 г

  • сода – 1 ч. л.

Для крема:

  • молоко – 600 мл

  • сахар – 120 г

  • желтки – 6 шт

  • мука – 60 г

  • сливочное масло – 225 г

Для помадки:

  • сахар – 1 ст. л.

  • сметана – 1 ст. л.

  • какао – 1 ст. л.

  • сливочное масло – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Приготовить тесто. Сначала взбить яйцо с сахаром.

Шоколадные медовые коржи для торта

2. Добавить масло, молоко, мед и поставить в огонь. Постоянно помешивать до образования пены.

3. Добавить соду и какао.

4. Постепенно ввести муку и замесить тесто. Разделить его на 12 частей, поочередно раскатать и выпекать при температуре 180 градусов 4-5 минут.

5. Далее – приготовить крем. Сначала растереть желтки с сахаром и мукой.

Крем для торта

6. Молоко довести до кипения и частями влить в желтки, постоянно размешивая. Поставить получившуюся смесь на огонь и довести до загустения. Охладить.

7. Взбить сливочное масло и частями добавить в крем.

8. На этом этапе следует собрать торт. Нужно перемазать коржи кремом, а из остатков бисквита сделать крошку и посыпать бока торта. Оставить на 2-3 часа.

Формирование торта

9. Для приготовления помадки следует смешать необходимые компоненты и довести до кипения. Полить торт.

Шоколадная глазурь

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