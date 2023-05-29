Хек – это бюджетная и легкая в приготовлении рыба, которую можно готовить по-разному: на пару, жарить в кляре или панировке, запекать с овощами в духовке, тушить.

Фудблогер Мирослава Крутий (miroslavakrutii) на своей странице в Instagram поделилась оригинальным рецептом приготовления хека в маринаде и панировке, который вы легко приготовите в духовке.

Ингредиенты:

хек – 1 кг

Маринад:

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соевый соус – 1 ст. л.

жирная сметана – 2 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

соль, паприка

лук – 1 шт

Дополнительно:

яйцо

кукурузная мука грубого помола

Способ приготовления:

1. Рыбу почистить и порезать на большие куски. Переложить в глубокую миску.

2. Смешать все необходимые ингредиенты для маринада: соевый соус, сметану, горчицу, специи. Также порезать лук кольцами.

3. Залить маринадом рыбу, выложить лук. Все перемешать и оставить в таком виде на 1 час, а лучше на ночь.

4. После маринования можно переходить к запеканию рыбы. Для этого на низ формы нужно выложить лук, затем рыбу, полить сверху остатками маринада.

5. Смазать рыбу сверху яйцом и посыпать кукурузной мукой грубого помола. Именно эти два ингредиента позволяют сохранить влажность рыбы.

6. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.

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