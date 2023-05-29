Как приготовить влажный и сочный хек в духовке: для тех, кто не любит жареную рыбу
Хек – это бюджетная и легкая в приготовлении рыба, которую можно готовить по-разному: на пару, жарить в кляре или панировке, запекать с овощами в духовке, тушить.
Фудблогер Мирослава Крутий (miroslavakrutii) на своей странице в Instagram поделилась оригинальным рецептом приготовления хека в маринаде и панировке, который вы легко приготовите в духовке.
Ингредиенты:
- хек – 1 кг
Маринад:
- соевый соус – 1 ст. л.
- жирная сметана – 2 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- соль, паприка
- лук – 1 шт
Дополнительно:
- яйцо
- кукурузная мука грубого помола
Способ приготовления:
1. Рыбу почистить и порезать на большие куски. Переложить в глубокую миску.
2. Смешать все необходимые ингредиенты для маринада: соевый соус, сметану, горчицу, специи. Также порезать лук кольцами.
3. Залить маринадом рыбу, выложить лук. Все перемешать и оставить в таком виде на 1 час, а лучше на ночь.
4. После маринования можно переходить к запеканию рыбы. Для этого на низ формы нужно выложить лук, затем рыбу, полить сверху остатками маринада.
5. Смазать рыбу сверху яйцом и посыпать кукурузной мукой грубого помола. Именно эти два ингредиента позволяют сохранить влажность рыбы.
6. Запекать при температуре 200 градусов 30 минут.
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