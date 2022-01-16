Как приготовить высокий и пышный батон в духовке: рецепт

Приготовив хотя бы раз такой батон у себя на кухне, вы вряд ли захотите покупать его в магазине. Дело в том, что такая выпечка гораздо проще в приготовлении, чем многие думают.

Все, что нужно для батона – это довольно простой набор продуктов, соблюдение всех нюансов приготовления и, конечно, немного свободного времени. В результате будете наслаждаться ароматной выпечкой как самостоятельно, так и сочетать с первыми блюдами или делать вкусные бутерброды.

Рецептом дрожжевого батона поделилась фудблогер Оксана Матвеева. Она также отметила, чтобы добиться хрустящей корочки в изделии, нужно выпекать батон с паром. Опубликовано в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

теплая вода – 250 мл

сахар – 1 ч. л.

дрожжи – 1 ч. л.

соль – щепотка

мука – 400-450 г

Способ приготовления:

1. В теплую воду добавить сахар и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 15 минут.

2. Добавить соль и муку. Замесить тесто, немного полить растительным маслом и оставляем на 1 час.

3. После того как тесто поднялось, разделить его на 2 части, сформировать длинные батоны и выложить в формы. Оставить еще на 20-30 минут, чтобы поднялись.

4. Смазать молоком или желтком для хорошего цвета. А также сделать надрезы острым ножом.

5. Разогреть духовку до 250 градусов и выпекать 13-15 минут с паром. )Для этого нужно поставить емкость с водой в духовку).

6. Далее нужно выпустить пар и выпекать еще 10-15 мин до готовности при 220 градусах до золотистой корочки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как испечь высокий и пышный хлеб на сковороде.