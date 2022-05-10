Такой заливной пирог – это универсальная соленая выпечка, которая готовится из элементарных продуктов и имеет просто безупречный вкус. Подавать блюдо можно как самостоятельное, так и к борщу, супу или рассолу.

Кулинар, кондитер Лилия Цвит (lilijatsvit) на своем Youtube-канале поделилась рецептом заливного пирога на кефире с яйцами и зеленым луком. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Ингредиенты на форму 20*20 сантиметров:

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Тесто:

кефир – 400 мл

яйца – 2 шт

сода – 0,5 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

мука – 350 г

Начинка:

яйца – 5 шт

зеленый лук

укроп

соль

Способ приготовления:

1. Приготовление начинки. Измельчить зелень и укроп.

2. Предварительно отварить яйца и нарезать их кубиком.

3. Смешать зелень, яйца и соль. Перемешать.

4. Приготовление теста. Смешать кефир, яйца, соду и специи.

5. Добавить соль и постепенно насыпать муку. Перемешать до состояния жидкого тягучего теста.

6. Форму смазать маслом. Выложить половину теста.

7. Выложить начинку.

8. Выложить остальное тесто. По желанию посыпать кунжутом.

9. Выпекать при температуре 170 градусов примерно 1 час.

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