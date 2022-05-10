Как приготовить заливной пирог на кефире: к борщу, супу и рассолу

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить заливной пирог на кефире: к борщу, супу и рассолу

Такой заливной пирог – это универсальная соленая выпечка, которая готовится из элементарных продуктов и имеет просто безупречный вкус. Подавать блюдо можно как самостоятельное, так и к борщу, супу или рассолу.

Кулинар, кондитер Лилия Цвит (lilijatsvit) на своем Youtube-канале поделилась рецептом заливного пирога на кефире с яйцами и зеленым луком. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Рецепт заливного пирога на кефире с яйцами и зеленью

Ингредиенты на форму 20*20 сантиметров:

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Тесто:

  • кефир – 400 мл

  • яйца – 2 шт

  • сода – 0,5 ч. л.

  • соль – 0,5 ч. л.

  • мука – 350 г

Заливной пирог с яйцами и зеленью

Начинка:

  • яйца – 5 шт

  • зеленый лук

  • укроп

  • соль

Способ приготовления:

1. Приготовление начинки. Измельчить зелень и укроп.

2. Предварительно отварить яйца и нарезать их кубиком.

Яйца и зелень для начинки

3. Смешать зелень, яйца и соль. Перемешать.

4. Приготовление теста. Смешать кефир, яйца, соду и специи.

5. Добавить соль и постепенно насыпать муку. Перемешать до состояния жидкого тягучего теста.

Тесто на кефире для пирога

6. Форму смазать маслом. Выложить половину теста.

7. Выложить начинку.

8. Выложить остальное тесто. По желанию посыпать кунжутом.

Заливной пирог с соленой начинкой

9. Выпекать при температуре 170 градусов примерно 1 час.

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