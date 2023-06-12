Кроме салата из капусты можно приготовить вкусную запеканку в духовке. Она легкая, диетическая и не калорийная. По желанию ее можно дополнить другими овощами, зеленью, мясом или фаршем. Таким блюдом вам удастся накормить всю семью.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкой капустной запеканки, которая идеально подойдет на перекус.

Ингредиенты:

капуста – 700 г

фарш – 300 г

морковь – 1 шт

манка – 50 г

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панировочные сухари – 50 г

яйца – 3 шт

паприка – 0,5 ч. л.

куркума – 0,5 ч. л.

сушеный чеснок – 0,5 ч. л.

тмин – 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сначала нужно тонко нашинковать капусту и переложить в глубокую миску.

2. Натереть морковь на терке и добавить к капусте.

3. Добавить фарш, яйца и манку. Все тщательно перемешать.

4. Далее добавить остальные ингредиенты: панировочные сухари, паприку, куркуму, сушеный чеснок, тмин, соль и перец. Снова все тщательно перемешать.

5. Получившуюся массу плотно выложить в смазанную маслом форму. Сверху можно слегка утрамбовать.

6. Запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

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