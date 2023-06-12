Как приготовить запеканку из капусты в духовке: легкий перекус на скорую руку
Кроме салата из капусты можно приготовить вкусную запеканку в духовке. Она легкая, диетическая и не калорийная. По желанию ее можно дополнить другими овощами, зеленью, мясом или фаршем. Таким блюдом вам удастся накормить всю семью.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкой капустной запеканки, которая идеально подойдет на перекус.
Ингредиенты:
- капуста – 700 г
- фарш – 300 г
- морковь – 1 шт
- манка – 50 г
- панировочные сухари – 50 г
- яйца – 3 шт
- паприка – 0,5 ч. л.
- куркума – 0,5 ч. л.
- сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
- тмин – 1 ч. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сначала нужно тонко нашинковать капусту и переложить в глубокую миску.
2. Натереть морковь на терке и добавить к капусте.
3. Добавить фарш, яйца и манку. Все тщательно перемешать.
4. Далее добавить остальные ингредиенты: панировочные сухари, паприку, куркуму, сушеный чеснок, тмин, соль и перец. Снова все тщательно перемешать.
5. Получившуюся массу плотно выложить в смазанную маслом форму. Сверху можно слегка утрамбовать.
6. Запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.
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