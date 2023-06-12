Как приготовить запеканку из капусты в духовке: легкий перекус на скорую руку

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить запеканку из капусты в духовке: легкий перекус на скорую руку

Кроме салата из капусты можно приготовить вкусную запеканку в духовке. Она легкая, диетическая и не калорийная. По желанию ее можно дополнить другими овощами, зеленью, мясом или фаршем. Таким блюдом вам удастся накормить всю семью.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкой капустной запеканки, которая идеально подойдет на перекус.

Рецепт запеканки с капустой и фаршем

Ингредиенты:

  • капуста – 700 г
  • фарш – 300 г
  • морковь – 1 шт
  • манка – 50 г
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  • панировочные сухари – 50 г
  • яйца – 3 шт
  • паприка – 0,5 ч. л.
  • куркума – 0,5 ч. л.
  • сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
  • тмин – 1 ч. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Сначала нужно тонко нашинковать капусту и переложить в глубокую миску.

Ингредиенты для запеканки

2. Натереть морковь на терке и добавить к капусте.

3. Добавить фарш, яйца и манку. Все тщательно перемешать.

Как правильно готовить запеканку в духовке

4. Далее добавить остальные ингредиенты: панировочные сухари, паприку, куркуму, сушеный чеснок, тмин, соль и перец. Снова все тщательно перемешать.

5. Получившуюся массу плотно выложить в смазанную маслом форму. Сверху можно слегка утрамбовать.

Готовая капустная запеканка

6. Запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

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