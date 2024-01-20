Как приготовить завтрак из лаваша всего за 10 минут: получается очень сытно

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Рецепт блюда

Если быстро нужно приготовить сытный завтрак – на помощь приходит лаваш. Из него вы можете сделать блюдо всего за 10 минут. И понадобятся для этого очень бюджетные и простые ингредиенты.

Идея приготовления завтрака из лаваша за 10 минут опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Лаваш лучше выбирать тот лаваш, который не рвется.

Как приготовить завтрак из лаваша всего за 10 минут: получается очень сытно

Ингредиенты:

  • лаваш – 70 г.
  • сыр твердый – 50 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • соль, зелень – по вкусу
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  • помидоры – 50 г.
  • масло для жарки – 5 г.

Способ приготовления:

Как приготовить завтрак из лаваша всего за 10 минут: получается очень сытно

1. Сковороду сбрызнуть растительным маслом.

2. Взбить яйца.

Как приготовить завтрак из лаваша всего за 10 минут: получается очень сытно

3. Накрыть лавашем.

Как приготовить завтрак из лаваша всего за 10 минут: получается очень сытно

4. Перевернуть.

Как приготовить завтрак из лаваша всего за 10 минут: получается очень сытно

5. Выложить сыр, помидоры, зелень.

6. Слаживаем вдвое.

Как приготовить завтрак из лаваша всего за 10 минут: получается очень сытно

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