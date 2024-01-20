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Как приготовить завтрак из лаваша всего за 10 минут: получается очень сытно
Если быстро нужно приготовить сытный завтрак – на помощь приходит лаваш. Из него вы можете сделать блюдо всего за 10 минут. И понадобятся для этого очень бюджетные и простые ингредиенты.
Идея приготовления завтрака из лаваша за 10 минут опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Лаваш лучше выбирать тот лаваш, который не рвется.
Ингредиенты:
- лаваш – 70 г.
- сыр твердый – 50 г.
- яйца куриные – 2 шт.
- соль, зелень – по вкусу
- помидоры – 50 г.
- масло для жарки – 5 г.
Способ приготовления:
1. Сковороду сбрызнуть растительным маслом.
2. Взбить яйца.
3. Накрыть лавашем.
4. Перевернуть.
5. Выложить сыр, помидоры, зелень.
6. Слаживаем вдвое.
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