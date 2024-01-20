Если быстро нужно приготовить сытный завтрак – на помощь приходит лаваш. Из него вы можете сделать блюдо всего за 10 минут. И понадобятся для этого очень бюджетные и простые ингредиенты.

Идея приготовления завтрака из лаваша за 10 минут опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Лаваш лучше выбирать тот лаваш, который не рвется.

Ингредиенты:

лаваш – 70 г.

сыр твердый – 50 г.

яйца куриные – 2 шт.

соль, зелень – по вкусу

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помидоры – 50 г.

масло для жарки – 5 г.

Способ приготовления:

1. Сковороду сбрызнуть растительным маслом.

2. Взбить яйца.

3. Накрыть лавашем.

4. Перевернуть.

5. Выложить сыр, помидоры, зелень.

6. Слаживаем вдвое.

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