Кроме варенья и повидла, из яблок можно приготовить вкусный напиток "Живчик". Он полностью натуральный, не содержит консервантов и разнообразных добавок. Сварить яблочный сок на зиму очень легко – нужно только выбрать удачный и сладкий сорт фруктов.

В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт яблочного сока на зиму "Живчик".

Ингредиенты:

яблоки – 1 ведро

кипятков – 1,5 ведра

сахар – 600 г

лимонная кислота – 1 ч. л.

Способ приготовления:

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1. Для начала нужно порезать яблоки пластинками. В то же время от зерен и кожуры очищать не нужно. Переложить в глубокую тару.

2. Порезанные яблоки залить кипятком, накрыть крышкой и оставить в таком виде на ночь.

3. Когда пройдет отведенное время, напиток нужно процедить.

4. Добавить к соку сахар и лимонную кислоту. Поставить на огонь и довести до кипения.

5. Горячий сок разлить в стерилизованные банки и закатать крышками. Готово!

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