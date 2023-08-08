Как приготовить "Живчик" из яблок на зиму: еще лучше сок, чем в магазине
Кроме варенья и повидла, из яблок можно приготовить вкусный напиток "Живчик". Он полностью натуральный, не содержит консервантов и разнообразных добавок. Сварить яблочный сок на зиму очень легко – нужно только выбрать удачный и сладкий сорт фруктов.
В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт яблочного сока на зиму "Живчик".
Ингредиенты:
- яблоки – 1 ведро
- кипятков – 1,5 ведра
- сахар – 600 г
- лимонная кислота – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать яблоки пластинками. В то же время от зерен и кожуры очищать не нужно. Переложить в глубокую тару.
2. Порезанные яблоки залить кипятком, накрыть крышкой и оставить в таком виде на ночь.
3. Когда пройдет отведенное время, напиток нужно процедить.
4. Добавить к соку сахар и лимонную кислоту. Поставить на огонь и довести до кипения.
5. Горячий сок разлить в стерилизованные банки и закатать крышками. Готово!
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