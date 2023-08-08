Как приготовить "Живчик" из яблок на зиму: еще лучше сок, чем в магазине

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
192
Как приготовить 'Живчик' из яблок на зиму: еще лучше сок, чем в магазине

Кроме варенья и повидла, из яблок можно приготовить вкусный напиток "Живчик". Он полностью натуральный, не содержит консервантов и разнообразных добавок. Сварить яблочный сок на зиму очень легко – нужно только выбрать удачный и сладкий сорт фруктов.

В одном из кулинарных блогов (vitala_foodblog) в Instagram был опубликован рецепт яблочного сока на зиму "Живчик".

Рецепт яблочного сока ''Живчик''

Ингредиенты:

  • яблоки – 1 ведро
  • кипятков – 1,5 ведра
  • сахар – 600 г
  • лимонная кислота – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Видео дня

1. Для начала нужно порезать яблоки пластинками. В то же время от зерен и кожуры очищать не нужно. Переложить в глубокую тару.

Как правильно сварить сок из яблок на зиму

2. Порезанные яблоки залить кипятком, накрыть крышкой и оставить в таком виде на ночь.

3. Когда пройдет отведенное время, напиток нужно процедить.

Яблочный сок ''Живчик''

4. Добавить к соку сахар и лимонную кислоту. Поставить на огонь и довести до кипения.

Рецепт яблочного сока

5. Горячий сок разлить в стерилизованные банки и закатать крышками. Готово!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты