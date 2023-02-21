Как приготовить жульен на сковороде: элементарная идея
Жюльен – это идеальный вариант блюда и на праздничный стол, и каждый день. Его можно готовить в тарталетках или горшочках. Но гораздо проще и быстрее будет сделать жульен на сковородке.
Идея приготовления жульена на сковороде опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 300-350 г куриного филе
- 350 г шампиньонов
- 3-4 ст л растительного масла
- 1 средняя луковица
- 1 ч.л муки
- 150 г сметаны (15-20% жирности)
- 200 мл сливок (20% жирности)
- 150-200 г творога
- соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нарезаем большим кубиком.
2. Обжариваем на небольшом количестве масла до золотистого цвета.
3. Филе нарезаем кубиком или полосками, обжариваем до золотистого цвета на небольшом количестве масла, добавляем лук и обжариваем еще несколько минут. Добавляем обжаренные шампиньоны, перемешиваем.
4. Добавляем муку, пассеруем 1-2 минуты, добавляем сметану и сливки, соль и перец по вкусу.
5. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 3-4 минуты на маленьком огне.
6. Посыпаем натертым сыром, накрываем крышкой и оставляем на малом огне еще несколько минут.
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