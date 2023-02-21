Жюльен – это идеальный вариант блюда и на праздничный стол, и каждый день. Его можно готовить в тарталетках или горшочках. Но гораздо проще и быстрее будет сделать жульен на сковородке.

Идея приготовления жульена на сковороде опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

300-350 г куриного филе

350 г шампиньонов

3-4 ст л растительного масла

1 средняя луковица

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1 ч.л муки

150 г сметаны (15-20% жирности)

200 мл сливок (20% жирности)

150-200 г творога

соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарезаем большим кубиком.

2. Обжариваем на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

3. Филе нарезаем кубиком или полосками, обжариваем до золотистого цвета на небольшом количестве масла, добавляем лук и обжариваем еще несколько минут. Добавляем обжаренные шампиньоны, перемешиваем.

4. Добавляем муку, пассеруем 1-2 минуты, добавляем сметану и сливки, соль и перец по вкусу.

5. Перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 3-4 минуты на маленьком огне.

6. Посыпаем натертым сыром, накрываем крышкой и оставляем на малом огне еще несколько минут.

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