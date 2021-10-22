Как приготовить жульен: небанальная подача и рецепт

Жульен пришел к нам из французской кухни. Популярное блюдо придумали на тот случай, когда надо небанально приготовить курицу с грибами. В результате жульен имеет не только изысканный вкус, но и вид. Поэтому такую закуску можно готовить на все случаи жизни.

Редакция FoodOboz расскажет, как небанально приготовить и подать жульен, опираясь на советы экспертов.

Жульен с блинов по рецепту Галины Димич, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Куриное филе – 300г

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Шампиньоны – 500г

Сливки – 300мл

Кукурузный крахмал – 20г

Соль, перец

Для блинов:

Молоко – 280 мл

Яйца – 2 шт

Белок – 1 шт

Мука рисовая – 100 г

Масло кокосовое – 10 г

Способ приготовления:

Ингредиенты для блинов смешать и пожарить блины. Отварить филе и мелко порезать. Шампиньоны порезать мелкими кусками. Обжарить грибы с курицей до готовности грибов. Добавить сливки и крахмал. Тушить, пока масса не загустеет. Выложить в виде торта: сначала блин, потом начинка. Запекать 10 минут в разогретой духовке.

Жульен в булочках по рецепту Юлии Москаль, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Булочки для гамбургеров – 6 шт

Куриное филе (отварное) – 1 шт

Шампиньоны – 200 г

Сыр твердый – 200 г

Лук репчатый – 1 шт

Сливки – 100 мл

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварить куриное филе и обжарить. Нарезать мелко одну луковицу и слегка обжарить на растительном масле. К луку добавить нарезанные шампиньоны, посолить. Когда шампиньоны почти готовы добавить филе и залить сливками, до 10 мин тушить. Дать настояться. Срезать верхушки с булочек и вычистить всю серединку, оставляя корзиночку. Наполнить булочки начинкой, посыпать тертым сыром и запекать в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.

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