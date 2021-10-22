Как приготовить жульен: небанальная подача и рецепт

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как приготовить жульен: небанальная подача и рецепт

Жульен пришел к нам из французской кухни. Популярное блюдо придумали на тот случай, когда надо небанально приготовить курицу с грибами. В результате жульен имеет не только изысканный вкус, но и вид. Поэтому такую закуску можно готовить на все случаи жизни.

Редакция FoodOboz расскажет, как небанально приготовить и подать жульен, опираясь на советы экспертов.

Рецепт жульена с блинов

Жульен с блинов по рецепту Галины Димич, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

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Для блинов:

Способ приготовления:

  1. Ингредиенты для блинов смешать и пожарить блины.

  2. Отварить филе и мелко порезать.

  3. Шампиньоны порезать мелкими кусками.

  4. Обжарить грибы с курицей до готовности грибов.

  5. Добавить сливки и крахмал. Тушить, пока масса не загустеет.

  6. Выложить в виде торта: сначала блин, потом начинка.

  7. Запекать 10 минут в разогретой духовке.

Рецепт жюльена в булочках

Жульен в булочках по рецепту Юлии Москаль, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Отварить куриное филе и обжарить.

  2. Нарезать мелко одну луковицу и слегка обжарить на растительном масле.

  3. К луку добавить нарезанные шампиньоны, посолить. Когда шампиньоны почти готовы добавить филе и залить сливками, до 10 мин тушить. Дать настояться.

  4. Срезать верхушки с булочек и вычистить всю серединку, оставляя корзиночку.

  5. Наполнить булочки начинкой, посыпать тертым сыром и запекать в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.

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