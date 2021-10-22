Как приготовить жульен: небанальная подача и рецепт
Жульен пришел к нам из французской кухни. Популярное блюдо придумали на тот случай, когда надо небанально приготовить курицу с грибами. В результате жульен имеет не только изысканный вкус, но и вид. Поэтому такую закуску можно готовить на все случаи жизни.
Редакция FoodOboz расскажет, как небанально приготовить и подать жульен, опираясь на советы экспертов.
Жульен с блинов по рецепту Галины Димич, которым она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Куриное филе – 300г
Шампиньоны – 500г
Сливки – 300мл
Кукурузный крахмал – 20г
Соль, перец
Для блинов:
Молоко – 280 мл
Яйца – 2 шт
Белок – 1 шт
Мука рисовая – 100 г
Масло кокосовое – 10 г
Способ приготовления:
Ингредиенты для блинов смешать и пожарить блины.
Отварить филе и мелко порезать.
Шампиньоны порезать мелкими кусками.
Обжарить грибы с курицей до готовности грибов.
Добавить сливки и крахмал. Тушить, пока масса не загустеет.
Выложить в виде торта: сначала блин, потом начинка.
Запекать 10 минут в разогретой духовке.
Жульен в булочках по рецепту Юлии Москаль, которым она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Булочки для гамбургеров – 6 шт
Куриное филе (отварное) – 1 шт
Шампиньоны – 200 г
Сыр твердый – 200 г
Лук репчатый – 1 шт
Сливки – 100 мл
Перец черный молотый – по вкусу
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Отварить куриное филе и обжарить.
Нарезать мелко одну луковицу и слегка обжарить на растительном масле.
К луку добавить нарезанные шампиньоны, посолить. Когда шампиньоны почти готовы добавить филе и залить сливками, до 10 мин тушить. Дать настояться.
Срезать верхушки с булочек и вычистить всю серединку, оставляя корзиночку.
Наполнить булочки начинкой, посыпать тертым сыром и запекать в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.
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