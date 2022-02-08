Как приготовить знаменитое пирожное 'Белочка' из бисквита: вкусная выпечка к чаю

Пирожное "Белочка" большинство помнит еще с детства. Знаменитый десерт готовили на основе бисквитных кружочков с начинкой сливочного крема и в ореховой крошке. Это очень вкусное и небанальное сочетание, которое даже сегодня мало кого оставит равнодушным.

Рецептом пирожного "Белочка" поделилась фудблогер Вера (s.v_feskov_live) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 130 г

соль – щепотка

изюм – 70-100 г

молоко – 130 мл

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Крем:

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сливки – 300 мл

вареное сгущенное молоко – 230 г

орехи – 400-500 г

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2. Орехи подсушить в духовке (10-12 минут) или на сухой сковороде.

3. Изюм промыть, просушить и взбить в блендере.

4. Белки отделить от желтков, к белкам добавить щепотку соли и взбивать 1-2 минуты.

5. Постепенно добавить половину сахара и взбивать еще 4 минуты.

6. К желткам добавить оставшийся сахар и взбивать 3-4 минуты.

7. Добавить в желтки молоко и изюм. Сбить.

8. Добавить муку и разрыхлитель. Сбить до однородности.

9. Массу из желтков налить в белки. Осторожно вымешать лопаткой и равномерно выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 12-20 минут.

10. Готовый бисквит охладить и вырезать кружочки.

11. Крем. Взбить сливки до однородности.

12. Добавить сгущенку и снова взбить.

12. Формирование пирожного. Смазать кремом два кружочка. На один кружочек выложить орехи, другим накрыть.

13. Пирожное смазать кремом, обвалять в орехах.

14. Готовые пирожные поставить в холодильник на несколько часов.

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