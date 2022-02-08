Как приготовить знаменитое пирожное "Белочка" из бисквита: вкусная выпечка к чаю
Пирожное "Белочка" большинство помнит еще с детства. Знаменитый десерт готовили на основе бисквитных кружочков с начинкой сливочного крема и в ореховой крошке. Это очень вкусное и небанальное сочетание, которое даже сегодня мало кого оставит равнодушным.
Рецептом пирожного "Белочка" поделилась фудблогер Вера (s.v_feskov_live) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 3 шт
сахар – 130 г
соль – щепотка
изюм – 70-100 г
молоко – 130 мл
мука – 150 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
Крем:
сливки – 300 мл
вареное сгущенное молоко – 230 г
орехи – 400-500 г
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Орехи подсушить в духовке (10-12 минут) или на сухой сковороде.
3. Изюм промыть, просушить и взбить в блендере.
4. Белки отделить от желтков, к белкам добавить щепотку соли и взбивать 1-2 минуты.
5. Постепенно добавить половину сахара и взбивать еще 4 минуты.
6. К желткам добавить оставшийся сахар и взбивать 3-4 минуты.
7. Добавить в желтки молоко и изюм. Сбить.
8. Добавить муку и разрыхлитель. Сбить до однородности.
9. Массу из желтков налить в белки. Осторожно вымешать лопаткой и равномерно выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 12-20 минут.
10. Готовый бисквит охладить и вырезать кружочки.
11. Крем. Взбить сливки до однородности.
12. Добавить сгущенку и снова взбить.
12. Формирование пирожного. Смазать кремом два кружочка. На один кружочек выложить орехи, другим накрыть.
13. Пирожное смазать кремом, обвалять в орехах.
14. Готовые пирожные поставить в холодильник на несколько часов.
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