Как приготовитьцветной сыр в домашних условиях: вариант очень эффектной закуски
Если вы в поисках эффектной закуски на праздничный стол, приготовьте цветной сыр. Он получается достаточно сладковатым, потому что в массу нужно добавить сгущенку. А для расцветки вам понадобится желе.
Идея приготовления цветного сыра со сгущенкой опубликована на странице фудблогера Марианны Рижмань (kitchen_ladyboss) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- желе 3 шт разных вкусов
- сыр кисломолочный – 600 г
- вода горячая – 600 мл
- сгущенка – 3 ст.л. с горкой
Способ приготовления:
1. Разные вкусы желе залить по 200 мл горячей воды и охладить до комнатной температуры.
2. На каждый слой нужно 200 грамм сыра, 200 мл готового желе и по 1 ст.л. сгущенки с горкой.
3. Взбить блендером, можно погружать минуты 2-3 до однородности.
4. Каждый пласт вылить в форму и поставить в морозильную камеру на 5 минут.
5. Заливая последний слой, поставить уже в холодильник на час или до полного охлаждения.
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