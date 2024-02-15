Если вы в поисках эффектной закуски на праздничный стол, приготовьте цветной сыр. Он получается достаточно сладковатым, потому что в массу нужно добавить сгущенку. А для расцветки вам понадобится желе.

Идея приготовления цветного сыра со сгущенкой опубликована на странице фудблогера Марианны Рижмань (kitchen_ladyboss) в Instagram. Вам понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

желе 3 шт разных вкусов

сыр кисломолочный – 600 г

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вода горячая – 600 мл

сгущенка – 3 ст.л. с горкой

Способ приготовления:

1. Разные вкусы желе залить по 200 мл горячей воды и охладить до комнатной температуры.

2. На каждый слой нужно 200 грамм сыра, 200 мл готового желе и по 1 ст.л. сгущенки с горкой.

3. Взбить блендером, можно погружать минуты 2-3 до однородности.

4. Каждый пласт вылить в форму и поставить в морозильную камеру на 5 минут.

5. Заливая последний слой, поставить уже в холодильник на час или до полного охлаждения.

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