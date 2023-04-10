Самая вкусная, конечно же, свежеиспеченная паска. Но если пасочек много – сразу все не сьешь. Поэтому уже на третий день Пасхи изделия засыхают и становятся черствыми. Чтобы такого не произошло – нужно проделать несколько манипуляций.

О том, как продолжить свежесть пасок рассказала фудблогер Надежда Оранская (nadia.oranska) на своей странице в Instagram.

1. Используйте свежие дрожжи, с ними куличи дольше будут оставаться мягкими, а также лучше выбрать рецептуры с опарой

Видео дня

2. Добавить в тесто инвертный сахар. С ним дрожжевое тесто также сохранит свежесть.

3. Замочите сухофрукты в алкоголе (коньяк, ром). Это продлит срок хранения паски, но во вкусе есть едва заметная разница.

4. Выпекать паски нужно в бумажных формах, и эти бумажные формы не снимать вообще. То есть, только перед употреблением паски. Форма будет сохранять влажность и свежесть паски. Если вам она внешне не нравится, вы можете обернуть упаковочной бумагой и перевязать лентой.

5. Когда паски испекли – их нужно охладить, накрыв полотенцем, чтобы влага не испарялась.

6. После охлаждения заворачиваем изделия плотно в пленку и таким образом уже храним до момента, когда будем декорировать и упаковывать.

7. Глазурь – это то, что сохраняет свежесть пасок, поэтому не оттягивайте нанесение глазури, потому что это своего рода тоже консервация.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: