Как пух: пышная домашняя паска из трех яиц на творожном тесте
Домашние паски можно готовить на разном тесте. Очень удачные и пышные получаются именно на творожно-дрожжевом. Для оригинального вкуса добавьте изюм, орехи, сухофрукты, шоколад.
Кулинар поделилась в Telegram рецептом очень пышной и вкусной паски, которая готовится из трех яиц и с творогом.
Ингредиенты:
- просеянная мука – 650-750 г
- щепотка соли
- кисломолочный творог 9% – 180 г
- растопленное масло 82% – 100 г
- яйца 2 шт + 1 желток
- свежие дрожжи – 20 г
- теплое молоко 3,2% 250 г
- сахар – 180 г
- изюм – 100 г
- 1 желток + 1 ст. л. молока для смазки
Способ приготовления:
1. Смешайте молоко с яйцами, добавьте сахар, дрожжи, соль и перемешайте.
2. Добавьте творог и растопленное сливочное масло, перемешайте.
3. Всыпьте муку, перемешайте, замесите тесто, накройте и оставьте подойти.
4. В готовое тесто добавьте изюм, и еще раз вымешайте тесто.
5. Выложите тесто в форму и оставьте подойти.
6. Сверху смажьте желтком и присыпьте сверху творогом, выпекайте.
Готовые паски!
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