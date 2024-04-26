Домашние паски можно готовить на разном тесте. Очень удачные и пышные получаются именно на творожно-дрожжевом. Для оригинального вкуса добавьте изюм, орехи, сухофрукты, шоколад.

Кулинар поделилась в Telegram рецептом очень пышной и вкусной паски, которая готовится из трех яиц и с творогом.

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Ингредиенты:

просеянная мука – 650-750 г

щепотка соли

кисломолочный творог 9% – 180 г

растопленное масло 82% – 100 г

яйца 2 шт + 1 желток

свежие дрожжи – 20 г

теплое молоко 3,2% 250 г

сахар – 180 г

изюм – 100 г

1 желток + 1 ст. л. молока для смазки

Способ приготовления:

1. Смешайте молоко с яйцами, добавьте сахар, дрожжи, соль и перемешайте.

2. Добавьте творог и растопленное сливочное масло, перемешайте.

3. Всыпьте муку, перемешайте, замесите тесто, накройте и оставьте подойти.

4. В готовое тесто добавьте изюм, и еще раз вымешайте тесто.

5. Выложите тесто в форму и оставьте подойти.

6. Сверху смажьте желтком и присыпьте сверху творогом, выпекайте.

Готовые паски!

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