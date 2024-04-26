Как пух: пышная домашняя паска из трех яиц на творожном тесте

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как пух: пышная домашняя паска из трех яиц на творожном тесте

Домашние паски можно готовить на разном тесте. Очень удачные и пышные получаются именно на творожно-дрожжевом. Для оригинального вкуса добавьте изюм, орехи, сухофрукты, шоколад.

Пышная паска

Кулинар поделилась в Telegram рецептом очень пышной и вкусной паски, которая готовится из трех яиц и с творогом. 

Творожная паска
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Ингредиенты:

  • просеянная мука – 650-750 г
  • щепотка соли
  • кисломолочный творог 9% – 180 г
  • растопленное масло 82% – 100 г
  • яйца 2 шт + 1 желток
  • свежие дрожжи – 20 г
  • теплое молоко 3,2% 250 г
  • сахар – 180 г
  • изюм – 100 г
  • 1 желток + 1 ст. л. молока для смазки

Способ приготовления: 

1. Смешайте молоко с яйцами, добавьте сахар, дрожжи, соль и перемешайте. 

Смесь для опары

2. Добавьте творог и растопленное сливочное масло, перемешайте. 

Творожное тесто

3. Всыпьте муку, перемешайте, замесите тесто, накройте и оставьте подойти. 

Тесто для пасок

4. В готовое тесто добавьте изюм, и еще раз вымешайте тесто.

Тесто с изюмом

5. Выложите тесто в форму и оставьте подойти. 

Приготовление пасок

6. Сверху смажьте желтком и присыпьте сверху творогом, выпекайте.

Сколько выпекать паски

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