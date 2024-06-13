Творожные запеканки можно готовить с любыми ягодами и фруктами. А муку в тесте можно заменить манкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с бананом и ягодами.

Ингредиенты:

3 яйца

350 творог до 10% жирности

2 банана

голубика (или абсолютно любой другой фрукт по вашему вкусу)

6 ст.ложек манки

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов заранее.

2. Яйца, сыр и банан хорошо блендеруем, добавляем манку и голубику – перемешиваем.

3. Смазываем форму сливочным маслом и переливаем смесь в нее.

4. Выпекайте 30-35 минут.

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