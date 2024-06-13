Как пух: пышная творожная запеканка без муки, с ягодами и бананом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как пух: пышная творожная запеканка без муки, с ягодами и бананом

Творожные запеканки можно готовить с любыми ягодами и фруктами. А муку в тесте можно заменить манкой. 

Вкусная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с бананом и ягодами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 3 яйца
  • 350 творог до 10% жирности
  • 2 банана
  • голубика (или абсолютно любой другой фрукт по вашему вкусу)
  • 6 ст.ложек манки

Способ приготовления: 

1. Разогрейте духовку до 180 градусов заранее. 

2. Яйца, сыр и банан хорошо блендеруем, добавляем манку и голубику – перемешиваем.

Приготовление теста

3. Смазываем форму сливочным маслом и переливаем смесь в нее.

Готовая основа для запеканки

4. Выпекайте 30-35 минут.

Готовая запеканка

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