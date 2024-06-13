Как пух: пышная творожная запеканка без муки, с ягодами и бананом
Творожные запеканки можно готовить с любыми ягодами и фруктами. А муку в тесте можно заменить манкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с бананом и ягодами.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 350 творог до 10% жирности
- 2 банана
- голубика (или абсолютно любой другой фрукт по вашему вкусу)
- 6 ст.ложек манки
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 градусов заранее.
2. Яйца, сыр и банан хорошо блендеруем, добавляем манку и голубику – перемешиваем.
3. Смазываем форму сливочным маслом и переливаем смесь в нее.
4. Выпекайте 30-35 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: