Домашние булочки можно готовить на разном тесте, даже использовать лаваш, слоеное и тесто фило. Но, если вы готовите дрожжевое тесто, тогда лучше использовать не сухие дрожжи, а влажные.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом пышных и ароматных булочек с яблоками с орешками.

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Ингредиенты:

молоко теплое – 120 мл

сахар – 1 ст. л.

дрожжи живые – 20 г

желток – 1 шт.

мука – 230-250 г

сливочное масло – 50 г

Начинка:

яблоко – 3 шт.

корица – 1-2 ч. л.

сливочное масло – 20 г

грецкие орехи – 60-70 г

сахар – 2-3 ст. л.

мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Опара: к теплому молоку добавьте сахар и дрожжи, хорошо перемешайте и добавьте 1 ст. л. муки от общего количества, перемешайте и накройте, оставьте на 10-15 минут до образования рыхлой шапки на опаре.

2. К опаре добавьте желток, растопленное сливочное масло и в несколько этапов вводим муку, замесите эластичное тесто.

3. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.

4. Для начинки: на сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и яблоки, обжарьте 5-6 минут и добавьте корицу с орешками. Хорошо перемешайте и готовьте 10 минут, затем снимите с огня и охладите.

5. Тесто руками еще раз перемешайте и разделите на 6-7 шариков и из них сформируйте булочки. Переложите на противень и накройте пищевой пленкой (полотенцем), оставьте на 15 минут.

6. После смажьте желтком и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Готовые, еще горячие булочки накройте влажным полотенцем на 10 минут!

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