Как пух: пышные и воздушные булочки с яблоками и орехами на идеальном дрожжевом тесте

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
600
Рецепт булочек

Домашние булочки можно готовить на разном тесте, даже использовать лаваш, слоеное и тесто фило. Но, если вы готовите дрожжевое тесто, тогда лучше использовать не сухие дрожжи, а влажные. 

Домашние булочки

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом пышных и ароматных булочек с яблоками с орешками.

Рецепт булочек
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Ингредиенты: 

  • молоко теплое – 120 мл 
  • сахар – 1 ст. л.
  • дрожжи живые – 20 г
  • желток – 1 шт. 
  • мука – 230-250 г
  • сливочное масло – 50 г

Начинка:

  • яблоко – 3 шт. 
  • корица – 1-2 ч. л. 
  • сливочное масло – 20 г
  • грецкие орехи – 60-70 г
  • сахар – 2-3 ст. л. 
  • мука – 2 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Опара: к теплому молоку добавьте сахар и дрожжи, хорошо перемешайте и добавьте 1 ст. л. муки от общего количества, перемешайте и накройте, оставьте на 10-15 минут до образования рыхлой шапки на опаре.

Приготовление опары

2. К опаре добавьте желток, растопленное сливочное масло и в несколько этапов вводим муку, замесите эластичное тесто.

Опара с желтком

3. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа.

Пышное дрожжевое тесто

4. Для начинки: на сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар и яблоки, обжарьте 5-6 минут и добавьте корицу с орешками. Хорошо перемешайте и готовьте 10 минут, затем снимите с огня и охладите. 

Яблочная начинка с орешками

5. Тесто руками еще раз перемешайте и разделите на 6-7 шариков и из них сформируйте булочки. Переложите на противень и накройте пищевой пленкой (полотенцем), оставьте на 15 минут.

Булочки с яблоками

6. После смажьте желтком и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

Готовые булочки с яблоками

Готовые, еще горячие булочки накройте влажным полотенцем на 10 минут!

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