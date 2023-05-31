Современные технологии позволяют значительно повысить урожайность фруктов и овощей. К сожалению, в большинстве случаев здесь нельзя обойтись без примесей и нитратов, которые часто провоцируют пищевые отравления.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет , как распознать нитраты во фруктах и овощах, а также как их можно нейтрализовать.

Стоит сразу отметить, что полностью избавиться от нитратов во фруктах и овощах не получится. Но есть несколько правил, которые помогут существенно снизить их количество.

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– Овощи и фрукты перед варкой советуют тщательно мыть. В идеале следует срезать у них верхний слой, а у картофеля и моркови – зеленые недозрелые участки. Особенно это касается ранней продукции, особенно богатой нитратами.

– Так же овощи или фрукты можно замочить в холодной воде на 15-20 минут.

– Перед употреблением овощного или фруктового блюда можно употреблять витамин С – он препятствует образованию в организме нитрозаминов.

– При термической обработке большинство нитратов удаляется, но надеяться на них не стоит. Ведь все из них не столь эффективны.

Самым распространенным способом, который поможет нейтрализовать нитраты в продуктах – это замачивание. Замачивать фрукты и овощи следует в миске с водой, соком лимона и морской солью (хватит 1 ч. л.). Такая вода может смыть отложение пестицидов, если кожу невозможно отшелушить.

На заметку:

Лучше всего покупать продукцию, которая выращена на открытом воздухе. Все потому, что тепличные овощи и фрукты ограничены солнечным светом и имеют низкое содержание витаминов и минералов. Кроме того, именно тепличные плоды чаще всего удобряют пестицидами и стимуляторами роста.

И помните, что больше нитратов содержат неестественно крупные овощи и фрукты. Особенно впитывают яды арбузы, дыни, капуста, картофель, петрушка, укроп, редис, салат, щавель, шпинат, ревень, морковь, сельдерей, свекла. От таковых лучше держаться подальше.

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