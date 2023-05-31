Как распознать нитраты в овощах и фруктах и "нейтрализовать" их: главные правила

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
396
Как распознать нитраты в овощах и фруктах и 'нейтрализовать' их: главные правила

Современные технологии позволяют значительно повысить урожайность фруктов и овощей. К сожалению, в большинстве случаев здесь нельзя обойтись без примесей и нитратов, которые часто провоцируют пищевые отравления.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет , как распознать нитраты во фруктах и овощах, а также как их можно нейтрализовать.

Как нейтрализовать нитраты в овощах и фруктах

Стоит сразу отметить, что полностью избавиться от нитратов во фруктах и овощах не получится. Но есть несколько правил, которые помогут существенно снизить их количество.

Видео дня

– Овощи и фрукты перед варкой советуют тщательно мыть. В идеале следует срезать у них верхний слой, а у картофеля и моркови – зеленые недозрелые участки. Особенно это касается ранней продукции, особенно богатой нитратами.

– Так же овощи или фрукты можно замочить в холодной воде на 15-20 минут.

– Перед употреблением овощного или фруктового блюда можно употреблять витамин С – он препятствует образованию в организме нитрозаминов.

– При термической обработке большинство нитратов удаляется, но надеяться на них не стоит. Ведь все из них не столь эффективны.

Как обнаружить нитраты в овощах и фруктах

Самым распространенным способом, который поможет нейтрализовать нитраты в продуктах – это замачивание. Замачивать фрукты и овощи следует в миске с водой, соком лимона и морской солью (хватит 1 ч. л.). Такая вода может смыть отложение пестицидов, если кожу невозможно отшелушить.

На заметку:

Лучше всего покупать продукцию, которая выращена на открытом воздухе. Все потому, что тепличные овощи и фрукты ограничены солнечным светом и имеют низкое содержание витаминов и минералов. Кроме того, именно тепличные плоды чаще всего удобряют пестицидами и стимуляторами роста.

Зачем замачивать овощи и фрукты

И помните, что больше нитратов содержат неестественно крупные овощи и фрукты. Особенно впитывают яды арбузы, дыни, капуста, картофель, петрушка, укроп, редис, салат, щавель, шпинат, ревень, морковь, сельдерей, свекла. От таковых лучше держаться подальше.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой фрукт поможет быстрее уснуть.

Сейчас мы готовим

Все рецепты