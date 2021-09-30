Как растопить сливочное масло без микроволновки: 5 действенных способов

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как растопить сливочное масло без микроволновки: 5 действенных способов

Решили испечь пирог или булочки и прямо перед самым приготовлением вспоминаете, что забыли достать сливочное масло из холодильника. Времени, чтобы ждать нету, в микроволновке не слишком хочется растапливать, а что делать – тоже не знаете. Пожалуй, всем хозяйкам знакома такая ситуация. Но даже с такой есть выход.

Редакция FoodOboz подготовила подборку способов, которые помогут растопить сливочное масло, не используя микроволновую печь.

Пар

Этот метод является самым простым и легким, чтобы размягчить масло. Для начала нужно отправить стакан с водой в микроволновую печь. Разогревать жидкость примерно 2 минуты, или до тех пор, пока в печи не начнет образовываться пар. После этого следует положить масло на тарелку и отправить стоять в микроволновку. Оставить его в печи ориентировочно на 30 минут.

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Растопить сливочное масло можно с помощью пара

Водяная баня

Уже прочитав название, становится понятным принцип работы этого способа. Поэтому, для того, чтобы растопить масло с помощью водяной бани нужно вскипятить воду и вылить ее в миску. Масло следует положить в другую емкость, после чего расположить ее над миской с водой. Оставить в таком положении примерно на час.

Растопить сливочное масло можно на водяной бане

Бокал

Да, вы все правильно поняли. Чтобы воспользоваться таким способом, необходимо несколько минут подержать бокал под струей горячей воды или поместить на несколько минут в микроволновую печь. После этого просто "накрыть" им масло. Масло станет заметно мягким уже через минут 20.

Терка

А это, пожалуй, самый быстрый способ из всех предыдущих и в случае, если у вас совсем нет времени ждать. Не нужно никаких сверх возможностей: необходимо просто натереть масло на крупной терке. После этого оставить его буквально на 2-3 минуты постоять при комнатной температуре.

Сливочное масло можно натереть на терке

Zip-пакет

Если вы выбрали растопить масло с помощью этого способа нужно положить масло в zip-пакет, плотно закрыть, после чего положить в миску с горячей водой.

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