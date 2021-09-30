Как растопить сливочное масло без микроволновки: 5 действенных способов

Решили испечь пирог или булочки и прямо перед самым приготовлением вспоминаете, что забыли достать сливочное масло из холодильника. Времени, чтобы ждать нету, в микроволновке не слишком хочется растапливать, а что делать – тоже не знаете. Пожалуй, всем хозяйкам знакома такая ситуация. Но даже с такой есть выход.

Редакция FoodOboz подготовила подборку способов, которые помогут растопить сливочное масло, не используя микроволновую печь.

Пар

Этот метод является самым простым и легким, чтобы размягчить масло. Для начала нужно отправить стакан с водой в микроволновую печь. Разогревать жидкость примерно 2 минуты, или до тех пор, пока в печи не начнет образовываться пар. После этого следует положить масло на тарелку и отправить стоять в микроволновку. Оставить его в печи ориентировочно на 30 минут.

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Водяная баня

Уже прочитав название, становится понятным принцип работы этого способа. Поэтому, для того, чтобы растопить масло с помощью водяной бани нужно вскипятить воду и вылить ее в миску. Масло следует положить в другую емкость, после чего расположить ее над миской с водой. Оставить в таком положении примерно на час.

Бокал

Да, вы все правильно поняли. Чтобы воспользоваться таким способом, необходимо несколько минут подержать бокал под струей горячей воды или поместить на несколько минут в микроволновую печь. После этого просто "накрыть" им масло. Масло станет заметно мягким уже через минут 20.

Терка

А это, пожалуй, самый быстрый способ из всех предыдущих и в случае, если у вас совсем нет времени ждать. Не нужно никаких сверх возможностей: необходимо просто натереть масло на крупной терке. После этого оставить его буквально на 2-3 минуты постоять при комнатной температуре.

Zip-пакет

Если вы выбрали растопить масло с помощью этого способа нужно положить масло в zip-пакет, плотно закрыть, после чего положить в миску с горячей водой.

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