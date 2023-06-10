Бургер, который мы привыкли есть в разных заведениях с фастфудом, можно сделать дома. Это будет бюджетнее и гораздо безопаснее. Для основы вам понадобится обычный лаваш.

Идея приготовления бургера в лаваше опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. В блюдо добавляется много овощей. сезон которых именно сейчас.

Ингредиенты:

лаваш круглый – 2 шт.

фарш – 200-300 гр

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сыр для тостов – 4 шт.

капуста – 100-120 гр

помидоры – 1 средняя

лук - 1 средний

соус (кетчуп, чесночный и немного горчицы)

Способ приготовления:

1. Обжариваем лук до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла. Откладываем его.

2. На лаваш выкладываем фарш и равномерно его распределяем.

3. Выкладываем на сковородку фаршем вниз и готовим к его готовности на маленьком огне.

4. На еще горячий лаваш кладем сыр, капусту, поливаем соусом, выкладываем лук и помидоры.

5. Сворачиваем в два раза и по желанию поджариваем еще с наружной стороны до золотистого цвета.

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