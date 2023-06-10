Как сделать бургер в лаваше: ленивый вариант блюда
Бургер, который мы привыкли есть в разных заведениях с фастфудом, можно сделать дома. Это будет бюджетнее и гораздо безопаснее. Для основы вам понадобится обычный лаваш.
Идея приготовления бургера в лаваше опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram. В блюдо добавляется много овощей. сезон которых именно сейчас.
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 2 шт.
- фарш – 200-300 гр
- сыр для тостов – 4 шт.
- капуста – 100-120 гр
- помидоры – 1 средняя
- лук - 1 средний
- соус (кетчуп, чесночный и немного горчицы)
Способ приготовления:
1. Обжариваем лук до золотистого цвета на небольшом количестве растительного масла. Откладываем его.
2. На лаваш выкладываем фарш и равномерно его распределяем.
3. Выкладываем на сковородку фаршем вниз и готовим к его готовности на маленьком огне.
4. На еще горячий лаваш кладем сыр, капусту, поливаем соусом, выкладываем лук и помидоры.
5. Сворачиваем в два раза и по желанию поджариваем еще с наружной стороны до золотистого цвета.
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