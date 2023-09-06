Среди всех видов мяса курица является самой диетической. Особенно. ее филе. Поэтому для того, чтобы продукт имел хороший вкус, ему нужно добавить сочности. Для этого отлично подойдет сливочный соус.

Идея приготовления сочного куриного филе в сливочном соусе опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Протушить филе достаточно всего 10-15 минут.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

копченая паприка – 1 ст.л.

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итальянские травы – 1 ст.л.

соль – 1 ст.л (без горки)

кукурузная мука – для обжарки

масло для жарки

Ингредиенты для сливочного соуса:

сливки 33% – 100 мл

сливочное масло – 20 г

мясной бульон – 100 мл

сливочный мягкий творог – 50 г

плавленый сливочный сыр – 50 г (вместо него идеально использовать пармезан).

чеснок – 2 зубчика

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезаем на 2-3 части.

2. Посыпаем солью, копченой паприкой, итальянскими травами.

3. Обваливаем в муке и жарим на высоком огне на растительном масле (быстро до золотистой корочки со всех сторон).

4. Перекладываем на тарелку.

5. Делаем маленький огонь.

6. В ту же сковороду добавляем сливочное масло, сливочный сыр, бульон, сливки, натертый плавленый сыр или пармезан, выжатый чеснок, соль и хорошо перемешиваем лопаткой.

7. Нарезаем обжаренное филе на кусочки толщиной примерно 1 см.

8. Выкладываем филе в соус и тушим на маленьком огне минут 10-15.

9. Очень вкусно подавать с гороховым пюре и маринованными огурцами.

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