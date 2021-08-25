Как сделать домашнее вино из винограда: 2 способа
Домашнее вино – очень вкусный и абсолютно натуральный напиток, в котором все ингредиенты абсолютно безопасны. Готовить его можно из разных ягод и фруктов, например, из яблок, малины, вишни, облепихи, а также винограда.
Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами ароматного, вкусного домашнего сухого вина из винограда, которое получится очень удачным и станет прекрасным угощением.
1. Вино с пряностями
Ингредиенты:
Виноград – 5 кг
Гвоздика – 75 г
Корица – 100 г
Мускатный орех – 10 г
Полынь – 15 г
Имбирь сухой – 10 г
Перец острый стручковый – 8 г
Способ приготовления:
Все специи насыпьте в ступку, хорошо разомните и соберите в тканевый мешочек.
Виноград помойте, отделите от веточек, выдавите из него сок.
Готовый сок перелейте вместе со жмыхом в деревянную, ранее подготовленную бочку, на дно которой выложите мешочек со специями.
Обязательно переставьте бочку на 1 месяц в холодное, темное место, там вино будет хорошо "бродить".
После – разлейте вино по стеклянным бутылкам.
2. Домашнее белое вино из винограда
Ингредиенты:
Виноград – 10 кг
Сахар – 3 кг
Способ приготовления:
Помойте хорошо виноград, разберите так, чтобы не было веточек.
Затем – выдавите из него сок, перелейте в подходящую посуду и так оставьте на 5 дней.
По истечению времени – обязательно процедите сок через марлю, перелейте в стеклянный бутыль, добавьте сахар, если хотите сухое вино – сахар можно не добавлять, если сладкое – добавляйте исходя со своего вкуса.
Закройте бутыль водяным затвором и оставьте так на 3 недели при комнатной температуре, чтобы начался процесс брожения.
Готовность вина вы сможете определить по цвету – когда вино посветлеет и образуется естественный осадок, аккуратно процеживаем и разливаем по бутылкам, переносим в прохладное место.
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