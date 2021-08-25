Как сделать домашнее вино из винограда: 2 способа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашнее вино

Домашнее вино – очень вкусный и абсолютно натуральный напиток, в котором все ингредиенты абсолютно безопасны. Готовить его можно из разных ягод и фруктов, например, из яблок, малины, вишни, облепихи, а также винограда.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами ароматного, вкусного домашнего сухого вина из винограда, которое получится очень удачным и станет прекрасным угощением.

1. Вино с пряностями

Вино с пряностями

Ингредиенты:

  • Виноград – 5 кг

  • Гвоздика – 75 г

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  • Корица – 100 г

  • Мускатный орех – 10 г

  • Полынь – 15 г

  • Имбирь сухой – 10 г

  • Перец острый стручковый – 8 г

Способ приготовления:

  1. Все специи насыпьте в ступку, хорошо разомните и соберите в тканевый мешочек.

  2. Виноград помойте, отделите от веточек, выдавите из него сок.

  3. Готовый сок перелейте вместе со жмыхом в деревянную, ранее подготовленную бочку, на дно которой выложите мешочек со специями.

  4. Обязательно переставьте бочку на 1 месяц в холодное, темное место, там вино будет хорошо "бродить".

  5. После – разлейте вино по стеклянным бутылкам.

2. Домашнее белое вино из винограда

Домашнее белое вино

Ингредиенты:

  • Виноград – 10 кг

  • Сахар – 3 кг

Способ приготовления:

  1. Помойте хорошо виноград, разберите так, чтобы не было веточек.

  2. Затем – выдавите из него сок, перелейте в подходящую посуду и так оставьте на 5 дней.

  3. По истечению времени – обязательно процедите сок через марлю, перелейте в стеклянный бутыль, добавьте сахар, если хотите сухое вино – сахар можно не добавлять, если сладкое – добавляйте исходя со своего вкуса.

  4. Закройте бутыль водяным затвором и оставьте так на 3 недели при комнатной температуре, чтобы начался процесс брожения.

  5. Готовность вина вы сможете определить по цвету – когда вино посветлеет и образуется естественный осадок, аккуратно процеживаем и разливаем по бутылкам, переносим в прохладное место.

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