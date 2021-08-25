Как сделать домашнее вино из винограда: 2 способа

Домашнее вино – очень вкусный и абсолютно натуральный напиток, в котором все ингредиенты абсолютно безопасны. Готовить его можно из разных ягод и фруктов, например, из яблок, малины, вишни, облепихи, а также винограда.

Сегодня редакция FoodOboz делится 2 рецептами ароматного, вкусного домашнего сухого вина из винограда, которое получится очень удачным и станет прекрасным угощением.

1. Вино с пряностями

Ингредиенты:

Виноград – 5 кг

Гвоздика – 75 г

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Корица – 100 г

Мускатный орех – 10 г

Полынь – 15 г

Имбирь сухой – 10 г

Перец острый стручковый – 8 г

Способ приготовления:

Все специи насыпьте в ступку, хорошо разомните и соберите в тканевый мешочек. Виноград помойте, отделите от веточек, выдавите из него сок. Готовый сок перелейте вместе со жмыхом в деревянную, ранее подготовленную бочку, на дно которой выложите мешочек со специями. Обязательно переставьте бочку на 1 месяц в холодное, темное место, там вино будет хорошо "бродить". После – разлейте вино по стеклянным бутылкам.

2. Домашнее белое вино из винограда

Ингредиенты:

Виноград – 10 кг

Сахар – 3 кг

Способ приготовления:

Помойте хорошо виноград, разберите так, чтобы не было веточек. Затем – выдавите из него сок, перелейте в подходящую посуду и так оставьте на 5 дней. По истечению времени – обязательно процедите сок через марлю, перелейте в стеклянный бутыль, добавьте сахар, если хотите сухое вино – сахар можно не добавлять, если сладкое – добавляйте исходя со своего вкуса. Закройте бутыль водяным затвором и оставьте так на 3 недели при комнатной температуре, чтобы начался процесс брожения. Готовность вина вы сможете определить по цвету – когда вино посветлеет и образуется естественный осадок, аккуратно процеживаем и разливаем по бутылкам, переносим в прохладное место.

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