Как сделать домашнюю гранолу без сахара: простой и быстрый рецепт

Чтобы завтраки были более полезными, можно самостоятельно сделать домашнюю гранолу без сахара. Добавляя ее в йогурт каждое утро или сопровождая свежими фруктами, удастся обеспечить организм необходимой энергией.

Гранола представляет собой смесь злаков, орехов, сухофруктов, семян и других натуральных ингредиентов. Благодаря содержанию орехов и масел, она помогает бороться с холестерином и контролирует уровень сахара в крови, сообщает cocina-casera.com.

Рецепт домашней гранолы без сахара

Ингредиенты на 4 порции:

100 г овсяных хлопьев

40 г фиников

20 г фундука

20 г миндаля

15 г семян кунжута

15 г семян чиа

40 мл оливкового масла

15 г очищенных семян тыквы

Приготовление:

Разогреваем духовку до 150 ºC. Тем временем измельчаем фундук и миндаль. Также нарезаем финики на маленькие кусочки. В миску добавляем овсяные хлопья, кусочки фундука, миндаля и фиников, семена кунжута, чиа и тыквы. Хорошо смешиваем все ингредиенты и вливаем оливковое масло. Если есть желание, можно сделать гранолу более сладкой. Для этого следует добавить столовую ложку меда и все снова перемешать. Помещаем пергаментную бумагу на противень для духовки и сверху выливаем смесь, распределяя ее по всему пространству. Выпекаем 5-6 минут, проверяя, чтобы она не горела. По истечении этого времени нужно перемешать смесь и выпекать еще 3-4 минуты или до хрустящей корочки. После приготовления потребуется около часа, чтобы гранола остыла. Затем ее следует переложить в стеклянную банку для хранения.

Примечания и советы

Одним из преимуществ приготовления домашней гранолы является то, что ее можно сделать из ингредиентов, которые больше всего нравятся (например, кокоса, кураги, бананов или грецких орехов).

Как упоминалось во 2 шаге приготовления, по желанию добавляется ложка меда. Однако благодаря использованию фиников в качестве одного из основных ингредиентов, гранола и так будет сладкой.

Гранолу можно есть отдельно, а также включать в завтраки или перекусы. Хрустящая текстура добавит особый вкус любому блюду. Хорошим примером будет йогурт со свежими фруктами и гранолой. Кроме того, она отлично подходит к салатам или домашнему банановому смузи.

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