Как сделать идеальный кляр для котлет и рыбы: 4 варианта
Чтобы вкусно приготовить котлеты и рыбу – не достаточно выбрать свежий, натуральный продукт, очень важно – сделать хороший кляр, благодаря которому блюдо раскроется по-другому.
Редакций FoodOboz поделится с вами 4 рецептами вкусного кляра для рыбы и мяса.
1. Кляр для рыбы из муки и яйца
Ингредиенты:
яйца – 1 шт.
мука – 4 ст. л.
вода – 4 ст. л.
соль – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
Взбейте яйцо с солью, добавьте муку, все хорошо взбейте.
В самом конце добавьте воду.
2. Кляр с майонезом
Ингредиенты:
майонез – 300 г
яйца – 5 шт.
мука – 12 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Взбейте яйца с солью и перцем.
Добавьте муку и снова тщательно взбейте, чтобы не было комков.
Добавьте в самом конце майонез и перемешайте все.
3. Пивной кляр
Ингредиенты:
пиво – 150 мл
яйца – 2 шт.
молоко – 5 ст. л.
мука – 200 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Взбейте яйца солью, добавьте молоко, пиво, просеянную муку, тщательно перемешайте.
В конце можно добавить перец и снова перемешать.
4. Кляр на минеральной воде
Ингредиенты:
минеральная вода – 150 мл
яйца – 1 шт.
мука – 150 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Взбейте яйца с минеральной водой.
Просейте муку, добавьте к ней соль, перец переложите все в минерально-яичную смесь, тщательно перемешайте.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как сделать дома идеальное тесто для булочек так, чтобы оно было воздушным, пышным и вкусным.
Судья "МастеШеф", кулинарный эксперт Лиза Глинская поделилась вкуснейшим рецептом шоколадного пирога с вишней, который точно получится.