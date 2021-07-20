Как сделать идеальный кляр для котлет и рыбы: 4 варианта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рыба в кляре

Чтобы вкусно приготовить котлеты и рыбу – не достаточно выбрать свежий, натуральный продукт, очень важно – сделать хороший кляр, благодаря которому блюдо раскроется по-другому.

Редакций FoodOboz поделится с вами 4 рецептами вкусного кляра для рыбы и мяса.

1. Кляр для рыбы из муки и яйца

Мука – главный ингредиент для кляра

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.

  • мука – 4 ст. л.

  • вода – 4 ст. л.

  • соль – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйцо с солью, добавьте муку, все хорошо взбейте.

  2. В самом конце добавьте воду.

2. Кляр с майонезом

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Как приготовить домашний кляр

Ингредиенты:

  • майонез – 300 г

  • яйца – 5 шт.

  • мука – 12 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с солью и перцем.

  2. Добавьте муку и снова тщательно взбейте, чтобы не было комков.

  3. Добавьте в самом конце майонез и перемешайте все.

3. Пивной кляр

Из пива получится отличный кляр

Ингредиенты:

  • пиво – 150 мл

  • яйца – 2 шт.

  • молоко – 5 ст. л.

  • мука – 200 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца солью, добавьте молоко, пиво, просеянную муку, тщательно перемешайте.

  2. В конце можно добавить перец и снова перемешать.

4. Кляр на минеральной воде

Минеральная вода придаст воздушности кляру

Ингредиенты:

  • минеральная вода – 150 мл

  • яйца – 1 шт.

  • мука – 150 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с минеральной водой.

  2. Просейте муку, добавьте к ней соль, перец переложите все в минерально-яичную смесь, тщательно перемешайте.

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