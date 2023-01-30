Как сделать паштет из скумбрии: вариант бюджетной закуски
Паштет является одной из самых универсальных закусок. Для основы можно выбирать совершенно разнообразные продукты: грибы, печень, куриное филе. Но если вы хотите получить сытное и, в то же время, бюджетное блюдо – остановитесь на скумбрии.
Идея приготовления бюджетного паштета из скумбрии опубликована на странице фудблогера Марианы Медведевой (miriam_ester) в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия горячего копчения (целая) – 400-500 г
- крем-сыр – 100 г
- лимон – 1 шт
- петрушка – 5-6 веточек
- горчица не очень острая – 2 ч.л с горкой
- перец молотый
Для подачи:
- редис
- хрустящие хлебцы
- отварная картошка или свежий хлеб
Способ приготовления:
1. В скумбрии откинуть голову, снять кожу и очень внимательно убрать все косточки.
2. От лимона нам понадобится сок (начните с сока половинки) и цедра.
3. Петрушку необходимо мелко порезать.
4. Филе разомкнуть вилкой и вмешать остальные ингредиенты.
5. Горчицу и сок лимона добавлять по собственному вкусу.
6. Идеально дополняет вкус скумбрии тоненько нарезанная редиска.
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