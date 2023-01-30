Паштет является одной из самых универсальных закусок. Для основы можно выбирать совершенно разнообразные продукты: грибы, печень, куриное филе. Но если вы хотите получить сытное и, в то же время, бюджетное блюдо – остановитесь на скумбрии.

Идея приготовления бюджетного паштета из скумбрии опубликована на странице фудблогера Марианы Медведевой (miriam_ester) в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия горячего копчения (целая) – 400-500 г

крем-сыр – 100 г

лимон – 1 шт

петрушка – 5-6 веточек

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горчица не очень острая – 2 ч.л с горкой

перец молотый

Для подачи:

редис

хрустящие хлебцы

отварная картошка или свежий хлеб

Способ приготовления:

1. В скумбрии откинуть голову, снять кожу и очень внимательно убрать все косточки.

2. От лимона нам понадобится сок (начните с сока половинки) и цедра.

3. Петрушку необходимо мелко порезать.

4. Филе разомкнуть вилкой и вмешать остальные ингредиенты.

5. Горчицу и сок лимона добавлять по собственному вкусу.

6. Идеально дополняет вкус скумбрии тоненько нарезанная редиска.

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