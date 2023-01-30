Как сделать паштет из скумбрии: вариант бюджетной закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
33
Как сделать паштет из скумбрии: вариант бюджетной закуски

Паштет является одной из самых универсальных закусок. Для основы можно выбирать совершенно разнообразные продукты: грибы, печень, куриное филе. Но если вы хотите получить сытное и, в то же время, бюджетное блюдо – остановитесь на скумбрии.

Идея приготовления бюджетного паштета из скумбрии опубликована на странице фудблогера Марианы Медведевой (miriam_ester) в Instagram.

Как сделать паштет из скумбрии: вариант бюджетной закуски

Ингредиенты:

  • скумбрия горячего копчения (целая) – 400-500 г
  • крем-сыр – 100 г
  • лимон – 1 шт
  • петрушка – 5-6 веточек
Видео дня
  • горчица не очень острая – 2 ч.л с горкой
  • перец молотый

Для подачи:

  • редис
  • хрустящие хлебцы
  • отварная картошка или свежий хлеб

Способ приготовления:

Как сделать паштет из скумбрии: вариант бюджетной закуски

1. В скумбрии откинуть голову, снять кожу и очень внимательно убрать все косточки.

Как сделать паштет из скумбрии: вариант бюджетной закуски

2. От лимона нам понадобится сок (начните с сока половинки) и цедра.

 

3. Петрушку необходимо мелко порезать.

4. Филе разомкнуть вилкой и вмешать остальные ингредиенты.

Как сделать паштет из скумбрии: вариант бюджетной закуски

5. Горчицу и сок лимона добавлять по собственному вкусу.

6. Идеально дополняет вкус скумбрии тоненько нарезанная редиска.

Как сделать паштет из скумбрии: вариант бюджетной закуски

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты