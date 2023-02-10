Кроме салатов, жидких блюд и выпечки – из свеклы можно сделать еще и паштет. Продукт очень удачно сочетается с другими пикантными овощами и выглядит очень интересно. Такой паштет станет отличным вариантом легкой закуски на каждый день и для святого стола.

Идея приготовления ароматного свекловичного паштета опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником treskablog в Instagram.

Ингредиенты:

300 г свеклы

400 г болгарского перца

4 зубчика чеснока

2 ст.л оливкового масла

100 г грецких орехов

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соль

черный перец

хлеб

моцарелла

бальзамический уксус

микрогрин для украшения

Способ приготовления:

1. Форму заставляем пергаментом.

2. Выкладываем перцы, нарезанную свеклу и почищенный чеснок.

3. Поливаем маслом.

4. Посыпаем специями.

5. Ставим в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.

6. Запеченные овощи чистим.

7. Выкладываем в чашу блендера.

8. Добавляем измельченные орехи и еще специи.

9. Все измельчаем.

10. Подаем на хлебе с моцареллой, бальзамическим уксусом и микрогрином.

Несколько секретов по приготовлению блюда:

1. Запекаем час в духовом шкафу при температуре 180-185 градусов. Готовность проверяем по свекле. Возможно, будете запекать немного дольше (зависит от свеклы).

2. Запеченные перцы обязательно чистим от кожуры и семян, свекла – от кожуры.

3. Измельчаем в блендере до состояния паштета, но с небольшими кусочками овощей/орехов.

4. Бальзамический уксус сделает вкус блюда непревзойденным, поэтому его следует обязательно добавить.

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