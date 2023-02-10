Как сделать паштет из свеклы: вариант легкой и пряной закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Как сделать паштет из свеклы: вариант легкой и пряной закуски

Кроме салатов, жидких блюд и выпечки – из свеклы можно сделать еще и паштет. Продукт очень удачно сочетается с другими пикантными овощами и выглядит очень интересно. Такой паштет станет отличным вариантом легкой закуски на каждый день и для святого стола.

Идея приготовления ароматного свекловичного паштета опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником treskablog в Instagram.

Как сделать паштет из свеклы: вариант легкой и пряной закуски

Ингредиенты:

  • 300 г свеклы
  • 400 г болгарского перца
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 ст.л оливкового масла
  • 100 г грецких орехов
Видео дня
  • соль
  • черный перец
  • хлеб
  • моцарелла
  • бальзамический уксус
  • микрогрин для украшения

Способ приготовления:

Как сделать паштет из свеклы: вариант легкой и пряной закуски

1. Форму заставляем пергаментом.

2. Выкладываем перцы, нарезанную свеклу и почищенный чеснок.

3. Поливаем маслом.

Как сделать паштет из свеклы: вариант легкой и пряной закуски

4. Посыпаем специями.

5. Ставим в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.

6. Запеченные овощи чистим.

Как сделать паштет из свеклы: вариант легкой и пряной закуски

7. Выкладываем в чашу блендера.

8. Добавляем измельченные орехи и еще специи.

9. Все измельчаем.

Как сделать паштет из свеклы: вариант легкой и пряной закуски

10. Подаем на хлебе с моцареллой, бальзамическим уксусом и микрогрином.

Несколько секретов по приготовлению блюда:

1. Запекаем час в духовом шкафу при температуре 180-185 градусов. Готовность проверяем по свекле. Возможно, будете запекать немного дольше (зависит от свеклы).

2. Запеченные перцы обязательно чистим от кожуры и семян, свекла – от кожуры.

Как сделать паштет из свеклы: вариант легкой и пряной закуски

3. Измельчаем в блендере до состояния паштета, но с небольшими кусочками овощей/орехов.

4. Бальзамический уксус сделает вкус блюда непревзойденным, поэтому его следует обязательно добавить.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты