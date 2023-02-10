Как сделать паштет из свеклы: вариант легкой и пряной закуски
Кроме салатов, жидких блюд и выпечки – из свеклы можно сделать еще и паштет. Продукт очень удачно сочетается с другими пикантными овощами и выглядит очень интересно. Такой паштет станет отличным вариантом легкой закуски на каждый день и для святого стола.
Идея приготовления ароматного свекловичного паштета опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником treskablog в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г свеклы
- 400 г болгарского перца
- 4 зубчика чеснока
- 2 ст.л оливкового масла
- 100 г грецких орехов
- соль
- черный перец
- хлеб
- моцарелла
- бальзамический уксус
- микрогрин для украшения
Способ приготовления:
1. Форму заставляем пергаментом.
2. Выкладываем перцы, нарезанную свеклу и почищенный чеснок.
3. Поливаем маслом.
4. Посыпаем специями.
5. Ставим в духовку на 1 час при температуре 180 градусов.
6. Запеченные овощи чистим.
7. Выкладываем в чашу блендера.
8. Добавляем измельченные орехи и еще специи.
9. Все измельчаем.
10. Подаем на хлебе с моцареллой, бальзамическим уксусом и микрогрином.
Несколько секретов по приготовлению блюда:
1. Запекаем час в духовом шкафу при температуре 180-185 градусов. Готовность проверяем по свекле. Возможно, будете запекать немного дольше (зависит от свеклы).
2. Запеченные перцы обязательно чистим от кожуры и семян, свекла – от кожуры.
3. Измельчаем в блендере до состояния паштета, но с небольшими кусочками овощей/орехов.
4. Бальзамический уксус сделает вкус блюда непревзойденным, поэтому его следует обязательно добавить.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: