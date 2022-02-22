Как сделать популярную ромовую бабу в домашних условиях: рецепт

Ромовая баба – популярный кекс, который подают во многих заведениях по всему миру. Испеченную булочку обмакивают в сладкий сироп и сверху поливают белой глазурью. Десерт получается очень сочным и сочетается с любимыми горячими напитками. Приготовить такую вкуснятину дома тоже возможно.

Идеей поделился финалист проекта "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 360 г

соль – 6 г

сахар – 20 г

молоко – 130 мл

дрожжи свежие – 18 г (сухие 6)

яйца – 225 г

сливочное масло – 70 г

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мед – 20 г

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

ваниль – 1 ч.л

Способ приготовления:

1.Замешать тесто.

2. Разложить в формы.

3. Заполнить на 40% объема.

4. Оставить подняться на половину.

5. Выпекать при температуре 180 – 200 градусов 30 – 35 минут.

Ингредиенты для сиропа:

вода – 1 л

сахар – 400 г

апельсин – 1 шт

лимон – 1 шт

Ваниль – 1 ч.л.

ром – 100 мл

Способ приготовления:

1. В теплом сиропе замочить бабки на 10-20 минут.

2. Выложить на решетку стечь.

Ингредиенты для глазури:

абрикосовый конфитюр – 200 г

ром – 50 мл

вода – 50 мл

ваниль – 1 стручок

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