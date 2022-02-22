Как сделать популярную ромовую бабу в домашних условиях: рецепт
Ромовая баба – популярный кекс, который подают во многих заведениях по всему миру. Испеченную булочку обмакивают в сладкий сироп и сверху поливают белой глазурью. Десерт получается очень сочным и сочетается с любимыми горячими напитками. Приготовить такую вкуснятину дома тоже возможно.
Идеей поделился финалист проекта "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для теста:
мука – 360 г
соль – 6 г
сахар – 20 г
молоко – 130 мл
дрожжи свежие – 18 г (сухие 6)
яйца – 225 г
сливочное масло – 70 г
мед – 20 г
цедра 1 апельсина
цедра 1 лимона
ваниль – 1 ч.л
Способ приготовления:
1.Замешать тесто.
2. Разложить в формы.
3. Заполнить на 40% объема.
4. Оставить подняться на половину.
5. Выпекать при температуре 180 – 200 градусов 30 – 35 минут.
Ингредиенты для сиропа:
вода – 1 л
сахар – 400 г
апельсин – 1 шт
лимон – 1 шт
Ваниль – 1 ч.л.
ром – 100 мл
Способ приготовления:
1. В теплом сиропе замочить бабки на 10-20 минут.
2. Выложить на решетку стечь.
Ингредиенты для глазури:
абрикосовый конфитюр – 200 г
ром – 50 мл
вода – 50 мл
ваниль – 1 стручок
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