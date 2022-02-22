Как сделать популярную ромовую бабу в домашних условиях: рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как сделать популярную ромовую бабу в домашних условиях: рецепт

Ромовая баба – популярный кекс, который подают во многих заведениях по всему миру. Испеченную булочку обмакивают в сладкий сироп и сверху поливают белой глазурью. Десерт получается очень сочным и сочетается с любимыми горячими напитками. Приготовить такую вкуснятину дома тоже возможно.

Идеей поделился финалист проекта "Мастер Шеф Профессионалы" Николай Люлько на своей странице в Instagram.

Домашняя ромовая баба от Николая Люлько

Ингредиенты для теста:

  • мука – 360 г

  • соль – 6 г

  • сахар – 20 г

  • молоко – 130 мл

  • дрожжи свежие – 18 г (сухие 6)

  • яйца – 225 г

  • сливочное масло – 70 г

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Смешивание сухих ингредиентов

  • мед – 20 г

  • цедра 1 апельсина

  • цедра 1 лимона

  • ваниль – 1 ч.л

Добавление яиц

Способ приготовления:

1.Замешать тесто.

Технология затворения теста

2. Разложить в формы.

Замешивание глазури

3. Заполнить на 40% объема.

4. Оставить подняться на половину.

5. Выпекать при температуре 180 – 200 градусов 30 – 35 минут.

Выдавливание теста в формы

Ингредиенты для сиропа:

  • вода – 1 л

  • сахар – 400 г

  • апельсин – 1 шт

  • лимон – 1 шт

  • Ваниль – 1 ч.л.

  • ром – 100 мл

Способ приготовления:

1. В теплом сиропе замочить бабки на 10-20 минут.

2. Выложить на решетку стечь.

Спеченные ромовые стрекозы

Ингредиенты для глазури:

  • абрикосовый конфитюр – 200 г

Замачивание ромовых баб в сиропе

  • ром – 50 мл

  • вода – 50 мл

  • ваниль – 1 стручок

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