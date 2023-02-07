Как сделать самую простую панна-котту: идеальный десерт на День Валентина

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как сделать самую простую панна-котту: идеальный десерт на День Валентина

Совсем скоро День святого Валентина. Это идеальная возможность сделать романтический ужин для своей второй половинки. Такая панна-котта станет отличным дополнением. Готовится очень быстро, ведь масса отлично застывает в холодильнике.

Идея приготовления панна-котты на День святого Валентина опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_dailyInstagram.

Как сделать самую простую панна-котту: идеальный десерт на День Валентина

Ингредиенты:

  • 150 мл – любое жидкое пюре или свежевыжатый сок (малина, мандарин, апельсин, клубника, черника)
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Для малинового желе:

  • 1 ч.л – желатин
  • 2 ст.л – сахар
  • 2 ст л – вода

Панакота:

  • 250 мл – сливки 33%
  • 100 мл – молоко
  • 60 г – сахар
  • 2 ч.л или 6 г – желатин
  • 4 ст.л – вода
  • ванильный экстракт или стручок ванили

Способ приготовления малинового желе:

Как сделать самую простую панна-котту: идеальный десерт на День Валентина

1. Размешиваем желатин в холодной воде и оставляем.

2. В кастрюльку вливаем пюре, добавляем сахар и ставим на плиту.

Как сделать самую простую панна-котту: идеальный десерт на День Валентина

3. Как только пюре начнет закипать – снимаем с плиты. Добавляем желатин, размешиваем. Переливаем смесь в емкость, из которой удобно будет наливать в стаканы. Для безупречной гладкости жидкость можно процедить.

4. В тарелке размешиваем желатин с водой и оставляем. В кастрюльку вливаем сливки, молоко, желательно 3,2%, добавляем сахар и стручок ванили (если его используете).

Как сделать самую простую панна-котту: идеальный десерт на День Валентина

5. Ставим на плиту, доводим до кипения, снимаем с плиты, здесь добавляем ванильный экстракт, перемешиваем.

6. Вводим в молочную смесь желатин и размешиваем (если используете слоеный желатин воду выжимаем, и добавляем только желатин).

7. Разливаем в подготовленную посуду.

Как сделать самую простую панна-котту: идеальный десерт на День Валентина

8. Ставим в холодильник на 4 часа. Или на 1 час в холодильник и на 30 минут в морозилку. Достаем, заливаем ягодным желе.

9. Ставим в холодильник до полного застывания желе. Или в морозилку, если нужно побыстрее.

10. Украшаем и подаем.

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