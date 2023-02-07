Как сделать самую простую панна-котту: идеальный десерт на День Валентина
Совсем скоро День святого Валентина. Это идеальная возможность сделать романтический ужин для своей второй половинки. Такая панна-котта станет отличным дополнением. Готовится очень быстро, ведь масса отлично застывает в холодильнике.
Идея приготовления панна-котты на День святого Валентина опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily)в Instagram.
Ингредиенты:
- 150 мл – любое жидкое пюре или свежевыжатый сок (малина, мандарин, апельсин, клубника, черника)
Для малинового желе:
- 1 ч.л – желатин
- 2 ст.л – сахар
- 2 ст л – вода
Панакота:
- 250 мл – сливки 33%
- 100 мл – молоко
- 60 г – сахар
- 2 ч.л или 6 г – желатин
- 4 ст.л – вода
- ванильный экстракт или стручок ванили
Способ приготовления малинового желе:
1. Размешиваем желатин в холодной воде и оставляем.
2. В кастрюльку вливаем пюре, добавляем сахар и ставим на плиту.
3. Как только пюре начнет закипать – снимаем с плиты. Добавляем желатин, размешиваем. Переливаем смесь в емкость, из которой удобно будет наливать в стаканы. Для безупречной гладкости жидкость можно процедить.
4. В тарелке размешиваем желатин с водой и оставляем. В кастрюльку вливаем сливки, молоко, желательно 3,2%, добавляем сахар и стручок ванили (если его используете).
5. Ставим на плиту, доводим до кипения, снимаем с плиты, здесь добавляем ванильный экстракт, перемешиваем.
6. Вводим в молочную смесь желатин и размешиваем (если используете слоеный желатин воду выжимаем, и добавляем только желатин).
7. Разливаем в подготовленную посуду.
8. Ставим в холодильник на 4 часа. Или на 1 час в холодильник и на 30 минут в морозилку. Достаем, заливаем ягодным желе.
9. Ставим в холодильник до полного застывания желе. Или в морозилку, если нужно побыстрее.
10. Украшаем и подаем.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: