Совсем скоро День святого Валентина. Это идеальная возможность сделать романтический ужин для своей второй половинки. Такая панна-котта станет отличным дополнением. Готовится очень быстро, ведь масса отлично застывает в холодильнике.

Идея приготовления панна-котты на День святого Валентина опубликована на странице фудблогера Дарьи Ивановой (eatme_daily)в Instagram.

Ингредиенты:

150 мл – любое жидкое пюре или свежевыжатый сок (малина, мандарин, апельсин, клубника, черника)

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Для малинового желе:

1 ч.л – желатин

2 ст.л – сахар

2 ст л – вода

Панакота:

250 мл – сливки 33%

100 мл – молоко

60 г – сахар

2 ч.л или 6 г – желатин

4 ст.л – вода

ванильный экстракт или стручок ванили

Способ приготовления малинового желе:

1. Размешиваем желатин в холодной воде и оставляем.

2. В кастрюльку вливаем пюре, добавляем сахар и ставим на плиту.

3. Как только пюре начнет закипать – снимаем с плиты. Добавляем желатин, размешиваем. Переливаем смесь в емкость, из которой удобно будет наливать в стаканы. Для безупречной гладкости жидкость можно процедить.

4. В тарелке размешиваем желатин с водой и оставляем. В кастрюльку вливаем сливки, молоко, желательно 3,2%, добавляем сахар и стручок ванили (если его используете).

5. Ставим на плиту, доводим до кипения, снимаем с плиты, здесь добавляем ванильный экстракт, перемешиваем.

6. Вводим в молочную смесь желатин и размешиваем (если используете слоеный желатин воду выжимаем, и добавляем только желатин).

7. Разливаем в подготовленную посуду.

8. Ставим в холодильник на 4 часа. Или на 1 час в холодильник и на 30 минут в морозилку. Достаем, заливаем ягодным желе.

9. Ставим в холодильник до полного застывания желе. Или в морозилку, если нужно побыстрее.

10. Украшаем и подаем.

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