Зачем замачивать сельдь в молоке: Евгений Клопотенко поделился секретами

Сельдь – не только вкусная, но и очень полезная и сытная рыба, которая содержит в себе максимум полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и Омега-3. Очень важно, что в сельди сколько же полезных жирных кислот, как в семге и форели. Из рыбы можно приготовить много разных блюд, начиная от вкусных салатов, заканчивая паштетами и форшмаком.

Стоит отметить, что сельди имеет достаточно специфический запах, которые нравится не всем. Но его можно легко устранить. Достаточно всего лишь добавить некоторые ингредиенты, например, молоко, советует кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Видео дня

Вымачивание селедки в молоке помогает забрать у селедки лишнюю соль и сделать вкус рыбы более нежным.

Клопотенко рекомендует замочить сельдь е в молоке или смеси молока и воды 1:1.

"Когда нет молока, не расстраивайтесь и замочите рыбу просто в чистой воде. Помните, что замоченную рыбу нужно хранить в холодильнике, чтобы она не испортилась", – советует кулинар.

Нежный форшмак с творогом

Ингредиенты:

филе слабосоленой сельди – 2 шт.

творог – 30 г

куриное яйцо – 1 шт.

лук – 20 г

оливковое масло – 2 ст. л.

свежемолотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Удалите из сельди кости, порежьте и измельчите в блендере.

2. Отварие яйцо и натрите на терке.

3. Почистите и мелко нарежьте лук.

4. Все ингредиенты положите в блендер, добавьте творог и взбейте до однородности.

5. Добавьте в готовый форшмак оливковое масло и перемешайте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: