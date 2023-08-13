Из обычных кабачков можно сделать вкусные шашлыки. И вам даже не пригодится мясо. Если соединить овощ с сыром, вы получите очень питательный полноценный обед.

Идея приготовления шашлыка из кабачка опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Такое блюдо можно даже подать на праздничный стол.

Ингредиенты:

кабачок

сыр фета упаковка

оливковое масло

мед

чеснок зубчик

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специи по вкусу (оригано, чили, черный перец и т.д.)

лимон

Способ приготовления:

1. Нарезать сыр фету.

2. Добавить масло и специи.

3. Выжать лимон.

4. Отлично перемешать.

5. Кабачок порезать слайсами.

6. Замотайте каждый кусочек сыра в кабачок.

7. Нанизать на шпажку и обжарить с обеих сторон.

8. При подаче добавить немного меда.

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