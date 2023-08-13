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Как сделать шашлык из кабачков: вариант вкусного и легкого обеда
Из обычных кабачков можно сделать вкусные шашлыки. И вам даже не пригодится мясо. Если соединить овощ с сыром, вы получите очень питательный полноценный обед.
Идея приготовления шашлыка из кабачка опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Такое блюдо можно даже подать на праздничный стол.
Ингредиенты:
- кабачок
- сыр фета упаковка
- оливковое масло
- мед
- чеснок зубчик
- специи по вкусу (оригано, чили, черный перец и т.д.)
- лимон
Способ приготовления:
1. Нарезать сыр фету.
2. Добавить масло и специи.
3. Выжать лимон.
4. Отлично перемешать.
5. Кабачок порезать слайсами.
6. Замотайте каждый кусочек сыра в кабачок.
7. Нанизать на шпажку и обжарить с обеих сторон.
8. При подаче добавить немного меда.
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