Как сделать шашлык из кабачков: вариант вкусного и легкого обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как сделать шашлык из кабачков: вариант вкусного и легкого обеда

Из обычных кабачков можно сделать вкусные шашлыки. И вам даже не пригодится мясо. Если соединить овощ с сыром, вы получите очень питательный полноценный обед.

Идея приготовления шашлыка из кабачка опубликована на странице фудблогера Ольги с ником demi_kitchen в Instagram. Такое блюдо можно даже подать на праздничный стол.

Как сделать шашлык из кабачков: вариант вкусного и легкого обеда

Ингредиенты:

  • кабачок
  • сыр фета упаковка
  • оливковое масло
  • мед
  • чеснок зубчик
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  • специи по вкусу (оригано, чили, черный перец и т.д.)
  • лимон

Способ приготовления:

Как сделать шашлык из кабачков: вариант вкусного и легкого обеда

1. Нарезать сыр фету.

2. Добавить масло и специи.

Как сделать шашлык из кабачков: вариант вкусного и легкого обеда

3. Выжать лимон.

4. Отлично перемешать.

Как сделать шашлык из кабачков: вариант вкусного и легкого обеда

5. Кабачок порезать слайсами.

6. Замотайте каждый кусочек сыра в кабачок.

Как сделать шашлык из кабачков: вариант вкусного и легкого обеда

7. Нанизать на шпажку и обжарить с обеих сторон.

Как сделать шашлык из кабачков: вариант вкусного и легкого обеда

8. При подаче добавить немного меда.

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