Как сделать цельнозерновой хлеб в домашних условиях: идея от Татьяны Литвиновой

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
5,5 т.
Как сделать цельнозерновой хлеб в домашних условиях: идея от Татьяны Литвиновой

Именно цельнозерновой хлеб самый полезный, ведь в его основе мука высокого качества. Поэтому эта выпечка является низкокалорийной и такой, которая не навредит фигуре. Лучше всего готовить такой хлеб в домашних условиях, чтобы вы точно были уверены в его качестве.

Идеей приготовления хлеба поделилась известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова (tanita_litvinova) на своей странице в Instagram.

Рецепт цельнозернового домашнего хлеба

Ингредиенты:

  • мука цельнозерновая – 400 г

  • теплая вода – 300 мл

  • дрожжи – 12 г прессованные (или сухие 4 г)

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  • мед – 1 ч.л

  • соль 1 ч.л

Приготовление опары

Способ приготовления:

1. В емкость с теплой водой добавить дрожжи, мед, соль, полностью растворить.

2. Добавить просеянную муку, замесить тесто.

Просеивание муки

3. Поставить, чтоб подходило на 1,5 часа, смазав тесто растительным маслом.

4. Емкость накрыть пищевой пленкой или крышкой.

Идеальная консистенция теста для хлеба

5. Достать тесто, обмять его 7-8 раз.

6. Сформировать круглый хлеб, просыпать мукой.

Технология посыпки теста мукой

7. Сделать надсечки лезвием или острым ножом.

8. Дать подойти накрыв большой миской в течение 1 часа.

Вырезание узоров на выпечке

9. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов 40-45 мин.

10. Достать хлеб и дай ему остыть на решетке.

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