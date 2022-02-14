Как сделать цельнозерновой хлеб в домашних условиях: идея от Татьяны Литвиновой

Именно цельнозерновой хлеб самый полезный, ведь в его основе мука высокого качества. Поэтому эта выпечка является низкокалорийной и такой, которая не навредит фигуре. Лучше всего готовить такой хлеб в домашних условиях, чтобы вы точно были уверены в его качестве.

Идеей приготовления хлеба поделилась известный украинский шеф-повар Татьяна Литвинова (tanita_litvinova) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука цельнозерновая – 400 г

теплая вода – 300 мл

дрожжи – 12 г прессованные (или сухие 4 г)

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мед – 1 ч.л

соль 1 ч.л

Способ приготовления:

1. В емкость с теплой водой добавить дрожжи, мед, соль, полностью растворить.

2. Добавить просеянную муку, замесить тесто.

3. Поставить, чтоб подходило на 1,5 часа, смазав тесто растительным маслом.

4. Емкость накрыть пищевой пленкой или крышкой.

5. Достать тесто, обмять его 7-8 раз.

6. Сформировать круглый хлеб, просыпать мукой.

7. Сделать надсечки лезвием или острым ножом.

8. Дать подойти накрыв большой миской в течение 1 часа.

9. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов 40-45 мин.

10. Достать хлеб и дай ему остыть на решетке.

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