Все мы привыкли держать на месте небольшой запас репчатого лука и при необходимости использовать его для приготовления пищи. Одновременно с этим у каждого из нас точно возникали моменты, когда заглянув в тайник лука становится понятно, что овощ больше не пригоден для употребления в пищу.

Чтобы такого не происходило, нужно уметь правильно хранить лук. Благодаря методу, опубликованномуMirror со ссылкой на Мелиссу, кулинарную эксперту и основательницу Little House Living, это становится реальностью.

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Эксперт категорически не рекомендует хранить лук в холодильнике. Там она впитает много лишней влаги, благодаря чему ускорится процесс гниения. Идеальным, по мнению Мелиссы, местом для хранения лука является ящик или шкаф, где нет большого количества солнечного света.

Также место для хранения лука должно быть сухим, но не слишком теплым. Таким образом, лук не начнет гнить и пускать ростки. Но и слишком холодным помещение быть не должно, ведь тогда лук перемерзнет и потеряет свои свойства. А еще эксперт настаивает на том, чтобы лук не хранился в полиэтиленовых пакетах.

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