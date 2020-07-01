Как сохранить щитовидную железу здоровой: озвучены полезные и вредные продукты

Чтобы регулировать работу щитовидной железы, нужно составить диету, богатую йодом, селеном и цинком, которые являются важными питательными веществами для ее правильного функционирования.

Эти минералы можно найти в таких продуктах, как рыба, моллюски и орехи. В противном случае может возникнуть гипотиреоз – одно из наиболее распространенных эндокринных заболеваний, сообщает tuasaude.com.

Оно характеризуется снижением активности щитовидной железы, которая вырабатывает меньшее количество гормонов, чем необходимо для идеального функционирования организма. В свою очередь, это вызывает увеличение веса без видимой на то причины, запоры, сухость кожи, ломкость ногтей, судороги и другие симптомы.

Продукты, которые регулируют работу щитовидной железы

К питательным веществам и полезным продуктам, которые регулируют ее работу, относятся:

Йод : морская рыба, водоросли, креветки и яйца;

Цинк : устрицы, мясо, тыквенные семечки, бобы, миндаль и арахис;

Селен : бразильский орех, пшеничная мука, французский хлеб и яйцо;

Омега-3: авокадо, оливковое и льняное масло, а также рыба, богатая омега-3 (лосось, сардины и тунец).

Они помогают образованию гормонов щитовидной железы и их функционированию в организме, поддерживая сбалансированный обмен веществ.

Пища, которая может навредить щитовидной железе

Соя и ее производные, такие как молоко и тофу, являются основными продуктами питания, которые мешают работе щитовидной железы. Тем не менее этот риск выше у людей, которые имеют семейную историю заболевания, не потребляют йод в достаточной мере или питаются продуктами с высоким содержанием сахара.

Кроме того, людям, которые уже принимают лекарства для щитовидной железы, следует избегать употребления продуктов, богатых кальцием, таких как молоко и его производные, добавок железа и некоторых водорослей, поскольку они могут уменьшить эффект от лечения. Лучше всего принимать лекарство как минимум за 2 часа до или после еды.

Другими продуктами, которые вредят щитовидной железе, являются овощи, такие как капуста, брокколи, брюссельская капуста и шпинат. Они содержат глюкозинолаты, поэтому их не следует часто употреблять в сыром виде.

Те, у кого есть изменения в щитовидной железе, должны также уменьшить потребление хлеба, пирожных и тортов, поскольку они содержат много сахара, ферментов и добавок, которые могут вмешиваться в обмен веществ и уменьшать выработку гормонов.

Другие рекомендации

Во избежание увеличения веса, связанного с гипотиреозом, важно придерживаться определенных рекомендаций, а именно:

Есть 3 основных блюда и 2-3 закуски в день;

Ежедневно пить 2-2,5 л воды;

Делать регулярные физические упражнения не менее 3 раз в неделю по 1 часу;

Увеличить потребление фруктов и овощей, по крайней мере, до 5 порций в день;

Готовить еду на гриле или в духовке, избегая жареной пищи;

Сократить потребление простых сахаров и жиров.

Однако важно помнить, что основным методом лечения заболеваний щитовидной железы является использование специальных препаратов, назначаемых врачом для контроля симптомов.

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