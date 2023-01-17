В идеальном варенье всегда чувствуются кусочки фруктов или ягод. Но приготовить его таким образом выходит не всегда.

Поэтому редакция FoodOboz делится полезным лайфхаком, который поможет сберечь компоненты вашей консервации целыми.

Для того, чтобы ягоды в варенье оставались целыми, их нужно залить горячим сиропом. Тогда оставить на 3-4 часа и только после этого проварить. Если это плоды с жесткой кожурой – их можно наколоть деревянной зубочисткой. Так будет лучше впитываться сироп.

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С таким вареньем получается приготовить вкуснейший пирог. Идея приготовления тертого пирога с вареньем опубликована на странице фудблогерки Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 420-430 г

яйца – 2 шт

масло – 200 г

разрыхлитель – 10 г

ванильный сахар – 10 г

сахар – 100 г

соль – щепотка

густое варенье – 0.5 л

Способ приготовления:

1. Растираем масло комнатной температуры с сахаром (можно поменьше взять чем указано) и ванильным сахаром, добавляем яйца, соль и перемешиваем.

2. К муке добавляем разрыхлитель, перемешиваем и соединяем с жидкой массой, замешиваем тесто.

3. Разделяем тесто на большую и меньшую части, обертываем пищевой пленкой, помещаем большую в холодильник, меньшую – в морозилку, примерно на 1 час.

4. Достаем большую часть и раскатываем на пергаменте, накрыв сверху тоже листом пергамента.

5. Перекладываем на противень, поверх выкладываем густое варенье.

6. Меньшей частью теста затираем варенье. Отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

7. Разрезаем охлажденным.

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