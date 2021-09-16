Как спасти горелое мясо и переваренные овощи: 3 полезные хитрости

С наступлением холодов нам всем хочется есть сытную еду, которые быстро утоляют чувство голода. Это как правило – мясные, рыбные и овощные блюда, которые казалось бы – готовятся элементарно. Но это не так, ведь часто вместо вкусно ароматного блюда мы в результате готовки получаем кусок горело безвкусного мяса, переваренные не полезные овощи и мутный бульон.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами3 лайфхаками, которые помогут приготовить правильно разные продукты и даже спасти некоторые из них.

1. Как спасти горелое мясо

Если уже так случилось, что вы сожгли мясо при готовке, все что может его хоть как-то реанимировать – обрезать обугленные места. Затем можно порезать его и протушить со специями, водой, сахаром, соевом соусом около 10-15 минут.

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2. Мутный бульон

Если бульон все же получился мутным, возьмите яичный белок яйца– из расчета 1 шт. на 1,5 л, хорошо взбейте, разбавьте небольшим количеством холодной воды и вылейте в кастрюльку. Бульон снова доведите до кипения и процедите его через мелкое сито или марлю.

3. Переваренные овощи

Единственное, что может им помочь – лед и холодная вода, это сможет немного их "оживить", а также цвет даже переваренных овощей после станет ярче. Стоит отметить, что из них можно приготовить прекрасный суп-пюре.

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