Как спасти испорченный шашлык: советы

Не всегда шашлык получается удачным, но причина часто – вовсе не в маринаде, а в углях, они могут быть недостаточно разогретыми, либо слишком раскаленными и мясо получится пережаренным или же практически сырым.
Редакция FoodOboz подготовила для вас несколько способов, как можно спасти неудавшийся шашлык.
Спасти пересушенный шашлык можно разными соусами, такими как: майонез, кетчуп, томатная паста и любые на ваш вкус.
Между кусочками мяса на шампура насадить сало и потомить шашлык пару минут на углях.
Чтобы спасти жесткий шашлык вам понадобится:
Использовать духовой шкаф, чтобы там хорошо протушить мясо. Выложите на противень мясо и залейте водой, чтобы она полностью его покрыла и тушите час.
Мягкость испорченному шашлыку придаст сок лимона, сок киви и уксус (из расчета 1:1).
Можно просто протушить мясо с овощами, получится вкусное рагу с шашлыком. При приготовлении можно добавить немного красного вина, оно также сделает мясо мягким.
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