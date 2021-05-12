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Как спасти испорченный шашлык: советы

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Не всегда шашлык получается удачным, но причина часто – вовсе не в маринаде, а в углях, они могут быть недостаточно разогретыми, либо слишком раскаленными и мясо получится пережаренным или же практически сырым.

Редакция FoodOboz подготовила для вас несколько способов, как можно спасти неудавшийся шашлык.

  1. Спасти пересушенный шашлык можно разными соусами, такими как: майонез, кетчуп, томатная паста и любые на ваш вкус.

  2. Между кусочками мяса на шампура насадить сало и потомить шашлык пару минут на углях.

Приготовления шашлыка
Приготовления шашлыка. Источник: pexels.com

Чтобы спасти жесткий шашлык вам понадобится:

  1. Использовать духовой шкаф, чтобы там хорошо протушить мясо. Выложите на противень мясо и залейте водой, чтобы она полностью его покрыла и тушите час.

  2. Мягкость испорченному шашлыку придаст сок лимона, сок киви и уксус (из расчета 1:1).

Можно просто протушить мясо с овощами, получится вкусное рагу с шашлыком. При приготовлении можно добавить немного красного вина, оно также сделает мясо мягким.

​​​​​​​​​​​​​​Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие блюда можно безопасно и вкусно приготовить со "вчерашнего" шашлыка.

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