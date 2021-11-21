Как спасти пересоленное блюдо: хитрые лайфхаки

Это может случится с каждым – одно неловкое движение и блюдо, кажется, безнадежно пересоленным. Однако не все так плохо и испорченный ужин еще можно "реанимировать" хитрыми лайфхаками.

Портал Wp.pl собрал лучшие советы, как вернуть пересоленному блюду нормальный вкус. Для этого понадобятся простые продукты, которые, как правило, есть на любой кухне.

Первым секретным суперпродуктом, который способен нейтрализовать слишком ярко выраженный вкус соли, является картофель. Он подойдет для пересоленного супа, рагу или другого блюда, которое варится. Следует взять несколько больших картофелин, помыть их, при желании разрезать на несколько частей и опустить на 10 минут в бурлящую воду. За время кипячения картофеля, тот впитает в себя лишнюю соль.

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Хлеб тоже способен помочь. Для этого в пересоленное блюдо следует на несколько минут положить кусочек подсушенного хлеба. В этом случае можно использовать и корки. Хлеб впитает в себя часть соли и блюдо станет на вкус приятнее.

Спасти от поражения на кухне может и яблоко. Оно не только впитает в себя соль, но и придаст блюду своеобразный сладковатый привкус. Чтобы воспользоваться этим советом, следует разрезать его, очистить от косточек и бросить в кипящий суп. Для того, чтобы метод сработал, понадобиться около 10 минут варки.

Можно вбить в кипящее пересоленное блюдо один-два яичных белка. Свернувшись, они впитают соль. Однако перед подачей блюда на стол белок следует удалить. Такой метод – не новинка. Его давно знают и используют в азиатских странах.

Специалисты советуют, если это не противоречит самой концепции блюда, добавить в него щепотку сахара. Добавлять его следует осторожно, перемешивая суп и пробуя на вкус. Добавлять сахар следует до тех пор, пока вкус не покажется сбалансированным.

Молоко или йогурт также можно использовать для определенной категории блюд. Например, для пересоленных соусов. Небольшое количество молока или несколько столовых ложек йогурта можно добавлять в кипящее блюдо. Специалисты рекомендуют перед добавлением йогурта его слегка охладить.

Достаточно проверенный способ, который у многих на слуху – рис. В этом случае в пересоленный суп, соус или гуляш, следует положить пакетик риса. Во время варки он впитает воду, а вместе с ней и излишек соли. Через 10 минут его можно вынуть, блюдо к тому времени должно уже приобрести нормальный вкус.

Еще один незатейливый способ – увеличение порции. Если есть продукты, из которых готовилось блюдо, следует просто добавить их больше. Если кастрюля не позволяет этого сделать, можно разделить блюдо на две части. Если пересоленным оказался салат, дополнительные ингредиенты важно добавить как можно быстрее, пока в исходные не успела впитаться соль.

Справится с пересоленным мясом поможет вино. Если слишком много соли в готовящемся в духовке или на сковороде мясе, следует налить в него полстакана сухого вина. Его кислота позволит сбалансировать вкус.

В любом случае, специалисты советуют не расстраиваться и не спешить выбрасывать пересоленное блюдо, а оглядеться в поиске спасительных продуктов. Но в будущем, все же стоит быть аккуратнее.

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