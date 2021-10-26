Как спасти пересоленный соус: простые лайфхаки

Соусы никогда не теряют своей актуальности, ведь способны оживить даже самое простое блюдо. Их преимуществом является то, что готовятся в считанные минуты, а ингредиенты для них можно без проблем найти в холодильнике. Часто, готовя по неизвестному рецепту, можно не всегда угадать с пропорциями и банально пересолить.

Редакция FoodOboz расскажет, как спасти пересоленный соус, опираясь на советы издания POPSUGAR.

Французские соусы на сливочной основе – добавить немного сливок или коричневого сахара, чтобы нейтрализовать соль.

Томатные соусы – также добавить немного коричневого сахара, который создаст приятный сладкий привкус.

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Легкие соусы такие, как травяные – стоит выжать немного лимонного сока, который поможет сбалансировать соленость.

Что касается консистенции соуса:

Слишком густой соус можно развести невыдержанным бульоном.

Можно попробовать добавить вино, но в таком случае нужно дольше варить соус, пока весь алкоголь не испарится. Иначе соус станет слишком горьким.

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