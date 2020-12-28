Как спастись от похмелья: 9 супов со всего мира

Лучший способ справиться с похмельем – не употреблять алкоголь. Соблюдать это правило, к сожалению, удается не всегда.

Если же вы знаете, что во время праздников воздержаться вам не удастся, советуем подумать также о "антипохмелине" – то есть о еде, которая приведет вас в чувство на следующий день. А ничто не спасает от похмелья лучше, чем горячий наваристый супчик. Редакция FoodOboz делится с вами рецептами антипохмельных супов из разных стран мира, а также рассказывает, как приготовить бульон, который тоже поможет вам спастись от алкогольной интоксикации.

Хэджанкук

Антипохмельный суп родом из Кореи. Вообще все слова с окончанием на "кук" в Корее обозначают супы и едят их, кстати, чаще всего именно во время похмелья. Этот суп готовится с кимчи (острая ферментированная пекинская капуста) и с добавлением запеченной бычьей крови или, как у нас ее называют, кровянкой.

Корейцы готовят этот суп с кровянкой. Источник: mydramalist.com

Ингредиенты:

говядина – 200 г

кимчи – 200 г

бульон – 3 чашки

капуста – 200 г

кунжутное масло – 1/2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

соевый соус – 1 ст. л.

ростки фасоли – 1 чашка

молотый чили – 2 ч. л.

семена кунжута – 2 ч. л.

зеленый лук – 1 пучок

кровянка – по желанию

Приготовление:

Говядину нарезать соломкой, чеснок мелко порубить ножом. Кимчи мелко порезать, нашинковать капусту и зеленый лук. Выложить в кастрюлю говядину и чеснок, пассеровать в кунжутном масле до мягкости, периодически помешивая. Добавить соевый соус и кимчи. Залить смесь бульоном и довести до кипения, затем снизить огонь до минимума. Положить в кастрюлю ростки пшеницы, чили и капусту. Накрыть неплотно крышкой и оставить вариться на среднем огне на 15 минут. Добавить зеленый лук и варить еще пару минут. Если любите кровянку, можете добавить ее на этом этапе. При подаче украсить суп семенами кунжута.

Чечевичный суп можно приготовить как на воде, так и на бульоне. Источник: sabah.com.tr

Мерджимек Чорбасы

Этот суп родом из Турции, в дословном переводе он означает чечевичный суп (чорбасы – суп, мерджимек – чечевица). Вариантов приготовления у него – миллион. Редакция FoodOboz делится с вами классическим рецептом этого блюда.

Ингредиенты:

красная чечевица – 1 стакан

лук – 1 шт.

томатная паста – 1 ст. л.

сливочное или растительное масло – 2 ст. л.

бульон или вода — 2 л.

соль – по вкусу

сухая мята – 0.5 ч. л.

лимон – для подачи

Приготовление:

Лук почистить, мелко нарезать и обжарить в кастрюле на сливочном или растительном масле. Когда лук станет прозрачным, добавить томатную пасту и жарить, помешивая, минуту-две. Залить водой или бульоном, добавить чечевицу и соль, варить около получаса пока чечевица не разварится. Готовый суп измельчить блендером. Перед подачей посыпать сухой мятой и выжать сок из дольки лимона.

Фо бо в переводе с вьетнамского означает суп с говядиной. Источник: inspiredtaste.net

Фо Бо

Фо – общее название всех вьетнамских супов. Вторая часть слова зависит от того, с чем именно вы готовите суп. Если готовите с говядиной, это фо бо. Если с курицей – фо га. А если добавляете рыбу, суп тогда называется фо ка.

Секрет настоящего фо – в густом наваристом бульоне. В оригинальном рецепте бульон для фо варится минимум 8 часов, после чего бульон процеживают и сервируют лапшой и другими добавками. Редакция FoodOboz не претендует на аутентичность, поэтому предлагаем вам "облегченную" версию Фо Бо.

Ингредиенты:

говяжьи голяшки – 1 кг

говяжья вырезка – 300 г

рисовая лапша – 300 г

репчатый лук – 2 шт.

корень имбиря – 100 г

анис (бадьян) – 5 шт.

палочка корицы – 1 шт.

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

рыбный соус – 4 ст. л.

зеленый лук – несколько перьев

кинза – 1 пучок

мята – 1 пучок

перец чили – по вкусу

лайм или лимон – 1 шт.

Приготовление:

Варим бульон. Для этого голяшки и вырезку сложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Когда бульон закипит, снять пену. Добавить в кастрюлю крупно нарезанные лук и имбирь, а также звездочки аниса, палочку корицы, соль, сахар и рыбный соус. Накрыть крышкой, убавить огонь до минимума и оставить вариться на 1,5 часа. Через полтора часа вынуть из кастрюли вырезку. Мясо необходимо вытащить, чтобы оно не превратилось в безвкусную тряпку, – его нужно будет использовать для подачи. Кости оставить вариться еще на полтора часа. Через полтора часа выключить бульон, процедить. В идеале бульон должен быть пересоленным и насыщенным специями. Не бойтесь – когда зальете им пресную лапшу, вкус будет сбалансированным. Отварить лапшу согласно инструкции на упаковке. Вырезку, которую мы вытащили из бульона, нарезать тонкими слайсами. Готовую лапшу и порезанное мясо выложить в глубокие пиалы. Залить все горячим бульоном. Добавить мелко резанную зелень, порезанный кружочками перец чили и дольку лимона или лайма.

Чихиртма – грузинский куриный бульон с яйцами и мукой. Источник: thefooddictator.com

Чихиртма

Чихиртма – суп родом из Грузии. На деле это обычный куриный бульон, только загущенный мукой и яйцами. Он моментально действует на уставший желудок и печень и в считанные минуты снимает симптомы похмелья.

Рецепт приготовления чихиртмы из курицы можно посмотреть здесь.

Бульон

Раз уж мы заговорили о бульонах, предлагаем вам также взять на заметку рецепты их приготовления. Ведь бульон, как известно, – лучшее лекарство от похмелья.

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Рецепт классической солянки предполагает минимум четыре вида мяса. Источник: smachno.ua

Солянка

Ну и куда без старой доброй солянки. Этот суп готовится на соленых огурцах, а это еще одно замечательное средство от похмелья. К тому же ферментированные овощи насыщают организм витамином С, а также восстанавливают солевой баланс и ускоряют вывод токсинов.

Все рецепты приготовления солянки можно посмотреть здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ульяна Супрун призвала украинцев отказаться от алкоголя, заявив, что он вредит здоровью даже в небольших дозах.

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