Как степень обжарки влияет на содержание кофеина в кофе: раскрыта взаимосвязь

Обжарка кофейных зерен – один из наиболее важных факторов, определяющих вкус и аромат кофе. До начала этого процесса они имеют зеленый цвет и легкий травянистый запах.

Впоследствии становятся более темными, получают карамельный привкус и уменьшают содержание кофеина, сообщает coffee-channel.com.

При светлой обжарке в кофейных зернах остается много кофеина

Существует много степеней обжарки, но основные из них: светлая, средняя, средне-темная и темная. При температуре 205 °C зерна впервые трескаются и начинают увеличиваться, около 225 °C – это происходит во второй раз. Однако важно знать, что высококачественные кофейные зерна никогда не обжариваются выше 250 °C.

Светлая обжарка (новоанглийская, коричная, полугородская)

Она происходит в течение наименьшего количества времени. Зерна достигают внутренней температуры 180-205 °C и появляется первая трещина. В этом случае эфирные масла не успевают выйти на поверхность из-за недостаточно высокой температуры.

Такие зерна обладают большим количеством кофеина, высшей кислотностью и лучшей узнаваемостью происхождения, поскольку быстрый процесс предотвращает некоторые химические изменения внутри. Кислотность часто сопровождается цитрусовым тоном, который многие люди считают приятным на вкус.

Средняя обжарка (американская, городская, регулярная)

Она происходит при достижении 210-220 °C и характеризуется сбалансированным вкусом. Это этап между первой и второй трещиной. Зерна имеют чуть темнее оттенок и меньшую кислотность.

Средняя обжарка происходит при температуре 210-220°C desaf.ua

Средне-темная обжарка (венская, континентальная, полная городская)

В процессе средне-темной обжарки температура достигает 225-230 °C. Это происходит во время или сразу после второй трещины. Также в данный момент на поверхности появляется масло. Такие зерна имеют более насыщенный вкус и еще меньшую кислотность.

Темная обжарка (французская, турецкая, итальянская)

Темная обжарка отличается температурой 240-250 °C. Эти зерна считаются самыми темными, имеют более сладкий вкус (сахар успевает карамелизироваться), а также на них появляется больше эфирных масел. Кроме того, они отличаются ярко выраженным дымным ароматом, наименьшим количеством кофеина и низким уровнем кислотности, потому что дольше всего обжаривались.

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