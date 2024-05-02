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Как суши: фаршированные яйца с авокадо и рыбой для праздничного стола
Фаршированные яйца можно готовить с любой начинкой. Очень вкусно будет с сыром, авокадо, тунцом, сельдью, печеночным паштетом. Для пикантности добавьте чеснок, каперсы, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с авокадо и красной рыбой.
Ингредиенты:
- отварных яйца
- авокадо
- 150 г. красной рыбы
- фиолетовый лук
- 2 ст. л. соуса "Тартар"
- 1 ч. л. горчицы
Способ приготовления:
1. Предварительно отварите яйца в крутую (варите 7-10 минут после закипания) и разделите их пополам.
2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.
3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол.
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