Как суши: фаршированные яйца с авокадо и рыбой для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Фаршированные яйца с начинкой без майонеза

Фаршированные яйца можно готовить с любой начинкой. Очень вкусно будет с сыром, авокадо, тунцом, сельдью, печеночным паштетом. Для пикантности добавьте чеснок, каперсы, зелень. 

Фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с авокадо и красной рыбой. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • отварных яйца
  • авокадо
  • 150 г. красной рыбы
  • фиолетовый лук
  • 2 ст. л. соуса "Тартар"
  • 1 ч. л. горчицы

Способ приготовления: 

1. Предварительно отварите яйца в крутую (варите 7-10 минут после закипания) и разделите их пополам.

Ингредиенты для начинки

2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

Начинка для яиц

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить вкусный яичный рулет с крабовыми палочками за 15 минут.

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