Фаршированные яйца можно готовить с любой начинкой. Очень вкусно будет с сыром, авокадо, тунцом, сельдью, печеночным паштетом. Для пикантности добавьте чеснок, каперсы, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с авокадо и красной рыбой.

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Ингредиенты:

отварных яйца

авокадо

150 г. красной рыбы

фиолетовый лук

2 ст. л. соуса "Тартар"

1 ч. л. горчицы

Способ приготовления:

1. Предварительно отварите яйца в крутую (варите 7-10 минут после закипания) и разделите их пополам.

2. В тарелке смешайте авокадо, желток, лук, красную рыбу и соус с горчицей. Все хорошо перемешиваем до однородности.

3. Фаршируем яйца начинкой и сразу подаем на стол.

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