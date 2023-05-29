Как сварить легкий и вкусный куриный бульон: лучшее блюдо для обеда

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как сварить легкий и вкусный куриный бульон: лучшее блюдо для обеда

Легкий куриный бульон – это отличное блюдо для обеда. Его можно варить из разных частей курицы: бедер, филе или крылышек, а дополнить любимыми овощами, зеленью или лапшой. Он получается прозрачным и нежирным.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого куриного бульона, который вы приготовите за 20 минут.

Рецепт куриного бульона с морковью и луком

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт
  • куриные бедра – 3 шт
  • большая морковь – 1 шт
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  • лук – 1 шт
  • соль – 1,5 ст. л.
  • вегета – 2 ч. л.
  • петрушка

Способ приготовления:

1. Сначала хорошо промыть мясо и положить в кастрюлю. Залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 1-2 минуты.

Бульон из курицы

2. Далее следует слить из кастрюли воду и налить новую. Поставить на слабый огонь.

Легкий бульон с курицей и овощами

3. Морковь порезать колечками, лук очистить. Добавить все в бульон. Продолжить варить на слабом огне. Если будет образовываться пена – снять ее ситечком.

4. Добавить соль и вегету. Варить до готовности мяса и овощей.

Прозрачный и нежирный бульон

5. В конце достать из бульона лук и добавить измельченную петрушку. Проварить несколько минут и можно снимать с огня готово!

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