Легкий куриный бульон – это отличное блюдо для обеда. Его можно варить из разных частей курицы: бедер, филе или крылышек, а дополнить любимыми овощами, зеленью или лапшой. Он получается прозрачным и нежирным.

Фудблогер Эмилия Евтушенко (emiliya.yevtushenko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого куриного бульона, который вы приготовите за 20 минут.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

куриные бедра – 3 шт

большая морковь – 1 шт

Видео дня

лук – 1 шт

соль – 1,5 ст. л.

вегета – 2 ч. л.

петрушка

Способ приготовления:

1. Сначала хорошо промыть мясо и положить в кастрюлю. Залить водой и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 1-2 минуты.

2. Далее следует слить из кастрюли воду и налить новую. Поставить на слабый огонь.

3. Морковь порезать колечками, лук очистить. Добавить все в бульон. Продолжить варить на слабом огне. Если будет образовываться пена – снять ее ситечком.

4. Добавить соль и вегету. Варить до готовности мяса и овощей.

5. В конце достать из бульона лук и добавить измельченную петрушку. Проварить несколько минут и можно снимать с огня готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, из чего приготовить вкусный бульон к пельменям.