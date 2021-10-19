Как сварить любую крупу за 10 минут: лайфхак от фудблогера

Для того, чтобы приготовить вкусную и рассыпчатую кашу из любой крупы не обязательно стоять и постоянно ее помешивать. Существует способ, который значительно сэкономит время и при этом сделает блюдо совершенным. Чтобы сварить гарнир таким методом достаточно всего три шага.

Секретом приготовления крупы в микроволновке за 10 минут поделился фудблогер slimmer.edition. Лайфхак опубликован на странице в Instagram.

Крупу и воду соединить в соотношении 1 к 2. Посолить. Отправить в микроволновку на 10 минут, включив максимальную мощность. Для того, чтобы не выкипала вода, нужно выбрать высокую тарелку.

Крупа получается рассыпчатой и упругой – идеально к салатам или тушеным овощам.

5 ошибок при варке круп традиционным способом

Видео дня

Советы от фудблогера schiborschi_school опубликованы на странице в Instagram.

Отваривания непромытой крупы

Нужно промывать крупу под проточной водой до тех пор, пока она не станет прозрачной. Затем откинуть на сито, чтобы стекла жидкость. Так крупа получится рассыпчатой и целостной.

Нарушение пропорций

Соотношение воды и крупы очень важно, ведь это влияет на консистенцию и вкус блюда. Стандартные пропорции – это 1 к 2, но всегда нужно смотреть на рекомендации производителя, ведь продукт уже может быть предварительно обработанным и готовиться он, соответственно, будет быстрее.

Отваривания на сильном огне

От этого каша получается более разваристой. Готовить любую крупу нужно на слабом или среднем огне.

Приготовление молочных каш сразу на молоке

Лучше всего начать варить на воде, а затем добавить молоко и довести до готовности.

Вместо молока можно использовать сливки.

Использование посуды с тонкими стенками

Лучше всего брать толстостенную посуду – так температура в процессе приготовления не будет меняться и жар не повлеяет агрессивно на крупу. Оптимальная толщина 3-4 мм.

Быстро приготовить крупу можно просто на сковороде – получится замечательный плов.

⠀ Плов с булгура на сковородке. Рецепт опубликовала recepty_ilona на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

мясо – 300-400 г

булгур – 1 стакан

вода

соль и специи

Способ приготовления:

Нарезать мясо на кусочки, обжарить на масле и добавить воду. Накрыть крышкой и тушить час. На другой сковороде обжарить лук. Нарезать брусочками морковь и отправить к луку, обжарить. Добавить мясо. На отдельной сковороде 2-3 минуты обжарить булгур на масле, отправить к мясу. Все залить кипятком: на 1 стакан булгура – 2,5 стакана кипятка. Добавить специи по вкусу. Накрыть крышкой и готовить до испарения воды.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: