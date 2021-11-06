Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле и сковороде: советы и уловки. Эксклюзив
Фудблогер Анастасия Солопий поделилась правилами и уловками приготовления идеального риса.
В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт рассказала, как удачно сочетать эту крупу в блюде.
По словам Анастасии Солопий, об идеально приготовленном рисе свидетельствует его рассыпчатая структура. Такой можно добиться, готовя крупу как в кастрюле, так и на сковороде.
Основные правила приготовления риса в кастрюле:
Перед варкой обязательно следует несколько раз промыть рис, пока вода не станет прозрачной.
В процессе приготовления запрещено мешать кашу.
Иначе зернышки риса ломаются, из них начинает выделяться крахмал и вместо хорошего рассыпчатого риса выходит клейкая каша.
Основные правила приготовления риса на сковородке:
Для начала нужно несколько минут обжарить рис на оливковом масле.
Залить кашу водой и готовить, не помешивая.
Для того чтобы подчеркнуть вкус риса, фудблогер советует добавить к блюду шафран. Но если дома такого не найдется, то существует более дешевый аналог – куркума.
Куркума придает рису хороший золотистый оттенок и приятный нежный вкус.
Рис – универсальная каша, которая удачно сочетается с овощами, салатами, морепродуктами и рыбой.
Напоследок Анастасия поделилась рецептом кабачковых оладьев с рисом.
Ингредиенты:
Отварной рис – 250 г
Кабачок – 250 г
Лук – 1 шт
Яйца – 1 шт
Мука – 50-70 г
Перец
Соль
Способ приготовления:
Кабачок натереть на терке и отжать лишнюю влагу.
Лук измельчить.
Рис смешать с луком и кабачком. Додать яйцо и тщательно перемешать.
Жарить на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :