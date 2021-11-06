Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле и сковороде: советы и уловки. Эксклюзив

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,7 т.
Как сварить рассыпчатый рис в кастрюле и сковороде: советы и уловки. Эксклюзив

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась правилами и уловками приготовления идеального риса.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт рассказала, как удачно сочетать эту крупу в блюде.

Сочетание риса в блюдах

По словам Анастасии Солопий, об идеально приготовленном рисе свидетельствует его рассыпчатая структура. Такой можно добиться, готовя крупу как в кастрюле, так и на сковороде.

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Основные правила приготовления риса в кастрюле:

  • Перед варкой обязательно следует несколько раз промыть рис, пока вода не станет прозрачной.

  • В процессе приготовления запрещено мешать кашу.

Иначе зернышки риса ломаются, из них начинает выделяться крахмал и вместо хорошего рассыпчатого риса выходит клейкая каша.

Перед варкой следует промывать рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной

Основные правила приготовления риса на сковородке:

  • Для начала нужно несколько минут обжарить рис на оливковом масле.

  • Залить кашу водой и готовить, не помешивая.

В процессе приготовления запрещено мешать рис, иначе он получится клейким

Для того чтобы подчеркнуть вкус риса, фудблогер советует добавить к блюду шафран. Но если дома такого не найдется, то существует более дешевый аналог – куркума.

Куркума придает рису хороший золотистый оттенок и приятный нежный вкус.

Подчеркнуть вкус рис помогут куркума и шафран

Рис – универсальная каша, которая удачно сочетается с овощами, салатами, морепродуктами и рыбой.

Кабачковые оладьи с рисом

Напоследок Анастасия поделилась рецептом кабачковых оладьев с рисом.

Ингредиенты:

  • Отварной рис – 250 г

  • Кабачок – 250 г

  • Лук – 1 шт

  • Яйца – 1 шт

  • Мука – 50-70 г

  • Перец

  • Соль

Способ приготовления:

  1. Кабачок натереть на терке и отжать лишнюю влагу.

  2. Лук измельчить.

  3. Рис смешать с луком и кабачком. Додать яйцо и тщательно перемешать.

  4. Жарить на среднем огне под крышкой до золотистой корочки.

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