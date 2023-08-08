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Как сварить сочную и мягкую кукурузу: бюджетный рецепт
Кукуруза – очень полезный и вкусный продукт, из которого готовят салаты, каши и супы. Овощ можно варить и запекать, дополняя специями, зеленью и сыром.
Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом вареной творожной кукурузы со специями и плавленым сыром.
Ингредиенты:
- вода – 1 л
- кукуруза – 3-4 шт
- чабрец
- плавленый сырок – 2 шт
- перец горошек – 7-8 шт
- соль
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить воду и довести до кипения.
2. В горячую воду добавить сыр и перемешать до полного растворения.
3. Добавить соль, перец и чабрец. Перемешать.
4. Почистить кукурузу и порезать на меньшие куски. Положить в воду и варить 15-20 минут. Приятного аппетита!
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