Кукуруза – очень полезный и вкусный продукт, из которого готовят салаты, каши и супы. Овощ можно варить и запекать, дополняя специями, зеленью и сыром.

Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом вареной творожной кукурузы со специями и плавленым сыром.

Ингредиенты:

вода – 1 л

кукуруза – 3-4 шт

чабрец

плавленый сырок – 2 шт

перец горошек – 7-8 шт

соль

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Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду и довести до кипения.

2. В горячую воду добавить сыр и перемешать до полного растворения.

3. Добавить соль, перец и чабрец. Перемешать.

4. Почистить кукурузу и порезать на меньшие куски. Положить в воду и варить 15-20 минут. Приятного аппетита!

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