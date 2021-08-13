Как правильно приготовить котлеты по-киевски: 5 главных секретов

Котлеты по-киевски – блюдо, которое хочет вкусно и удачно готовить каждая хозяйка, но вот сделать это – не так уже и просто. Часто неправильные пропорции и некачественные продукты могут напрочь испортить вкусное угощение.

Сегодня редакция FoodOboz делится 5 главными секретами удачных и вкусных котлет по-киевски, которые вы сможете очень просто приготовить дома.

1. Масло

Это самый главный ингредиент, от которого зависит вкус и аромат блюда. Обязательно попробуйте смешать его с зеленью укропа и петрушки, а также добавьте 2-3 зубчика чеснока, натертую цедру лимона, 1-2 ст. л. лимонного сока и соль, тщательно перемешайте.

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Готовую масляную начинку выложите на пищевую пленку, заверните и отправьте в холодильник на пару часов, чтобы она застыла.

2. Куриная грудка

Обязательно выбирайте упругую, свежую куриную грудку. Порежьте ее на филе и хорошо отбейте молотком для отбивных, щедро посолите, поперчите, выложите кусочек масляной начинки и руками сформируйте котлету.

3. Панировка

Самые главные ингредиенты для отличной панировки – это мука, панировочные сухари, яйца, молоко. Первым делом добавьте к яйцам молоко– 2-3 ст. и хорошо взбейте.

Котлету обваляйте в муке, затем переложите в яичную смесь и переложите в панировочные сухари, снова в яичную смесь и в сухари, только после этого можно жарить.

4. Растительное масло

Для жарки котлет по-киевски понадобится много масла – около 1 л. Вылейте его в сотейник с узким дном, хорошо подогрейте и бросьте куда котлеты, лучше их жарить по одной – около 5 минут.

5. Как запекать

После того, как котлеты хорошо обжарились в масле – переложите их в форму и отправьте запекаться в духовку на минут 15-20, так они будут еще ароматнее, вкуснее, а самое главное – они станут мягкими.

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