Как правильно приготовить котлеты по-киевски: 5 главных секретов
Котлеты по-киевски – блюдо, которое хочет вкусно и удачно готовить каждая хозяйка, но вот сделать это – не так уже и просто. Часто неправильные пропорции и некачественные продукты могут напрочь испортить вкусное угощение.
Сегодня редакция FoodOboz делится 5 главными секретами удачных и вкусных котлет по-киевски, которые вы сможете очень просто приготовить дома.
1. Масло
Это самый главный ингредиент, от которого зависит вкус и аромат блюда. Обязательно попробуйте смешать его с зеленью укропа и петрушки, а также добавьте 2-3 зубчика чеснока, натертую цедру лимона, 1-2 ст. л. лимонного сока и соль, тщательно перемешайте.
Готовую масляную начинку выложите на пищевую пленку, заверните и отправьте в холодильник на пару часов, чтобы она застыла.
2. Куриная грудка
Обязательно выбирайте упругую, свежую куриную грудку. Порежьте ее на филе и хорошо отбейте молотком для отбивных, щедро посолите, поперчите, выложите кусочек масляной начинки и руками сформируйте котлету.
3. Панировка
Самые главные ингредиенты для отличной панировки – это мука, панировочные сухари, яйца, молоко. Первым делом добавьте к яйцам молоко– 2-3 ст. и хорошо взбейте.
Котлету обваляйте в муке, затем переложите в яичную смесь и переложите в панировочные сухари, снова в яичную смесь и в сухари, только после этого можно жарить.
4. Растительное масло
Для жарки котлет по-киевски понадобится много масла – около 1 л. Вылейте его в сотейник с узким дном, хорошо подогрейте и бросьте куда котлеты, лучше их жарить по одной – около 5 минут.
5. Как запекать
После того, как котлеты хорошо обжарились в масле – переложите их в форму и отправьте запекаться в духовку на минут 15-20, так они будут еще ароматнее, вкуснее, а самое главное – они станут мягкими.
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