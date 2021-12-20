Как удачно приготовить ребрышки на Рождество: мясо просто тает во рту

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как удачно приготовить ребрышки на Рождество: мясо просто тает во рту

Хозяйки не так часто хотят готовить ребрышки, ведь мясо не всегда получается удачным, а именно тугим и сухим. Но такого результата вполне реально избежать, если приготовить ребрышки со специями, овощами и в бульоне – мясо просто тает во рту.

Рецепт ребрышек с овощами и бульоном опубликован изданием Foxnews.

Ребрышки со специями

Ингредиенты:

  • жаркое из ребрышек без костей – 2-2,2 кг

  • кошерная соль – 4 ст. л.

  • чёрный перец – 1 ч. л.

  • луковой порошок – 1 ч. л.

  • гранулированный чеснок – 1 ч. л.

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  • розмарин – 1 ч. л.

  • измельченный лук – 1 ст

  • морковь нарезанная – 0,5 ст

  • сельдерей порезанный – 0,5 ст

  • бульон из говядины – 2 ст.

Способ приготовления:

1. Достать ребрышки из холодильника за 1 час до приготовления. Разогреть духовку до 150 градусов.

Ребрышки для блюда

2. Смешать в миске соль, перец, луковый порошок, чеснок и розмарин. Натереть полученной массой ребрышки.

3. Смешать лук, морковь и сельдерей. Выложить на дно формы. Наверх положить ребрышки.

Бульон из говядины для блюда

4. Выпекать в течение 1 часа.

5. Налить в форму бульон. Готовить к готовности.

Ребрышки на гриле

6. Охладить жаркое в течение 20 минут.

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