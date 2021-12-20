Как удачно приготовить ребрышки на Рождество: мясо просто тает во рту
Хозяйки не так часто хотят готовить ребрышки, ведь мясо не всегда получается удачным, а именно тугим и сухим. Но такого результата вполне реально избежать, если приготовить ребрышки со специями, овощами и в бульоне – мясо просто тает во рту.
Рецепт ребрышек с овощами и бульоном опубликован изданием Foxnews.
Ингредиенты:
жаркое из ребрышек без костей – 2-2,2 кг
кошерная соль – 4 ст. л.
чёрный перец – 1 ч. л.
луковой порошок – 1 ч. л.
гранулированный чеснок – 1 ч. л.
розмарин – 1 ч. л.
измельченный лук – 1 ст
морковь нарезанная – 0,5 ст
сельдерей порезанный – 0,5 ст
бульон из говядины – 2 ст.
Способ приготовления:
1. Достать ребрышки из холодильника за 1 час до приготовления. Разогреть духовку до 150 градусов.
2. Смешать в миске соль, перец, луковый порошок, чеснок и розмарин. Натереть полученной массой ребрышки.
3. Смешать лук, морковь и сельдерей. Выложить на дно формы. Наверх положить ребрышки.
4. Выпекать в течение 1 часа.
5. Налить в форму бульон. Готовить к готовности.
6. Охладить жаркое в течение 20 минут.
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