Как удачно приготовить ребрышки на Рождество: мясо просто тает во рту

Хозяйки не так часто хотят готовить ребрышки, ведь мясо не всегда получается удачным, а именно тугим и сухим. Но такого результата вполне реально избежать, если приготовить ребрышки со специями, овощами и в бульоне – мясо просто тает во рту.

Рецепт ребрышек с овощами и бульоном опубликован изданием Foxnews.

Ингредиенты:

жаркое из ребрышек без костей – 2-2,2 кг

кошерная соль – 4 ст. л.

чёрный перец – 1 ч. л.

луковой порошок – 1 ч. л.

гранулированный чеснок – 1 ч. л.

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розмарин – 1 ч. л.

измельченный лук – 1 ст

морковь нарезанная – 0,5 ст

сельдерей порезанный – 0,5 ст

бульон из говядины – 2 ст.

Способ приготовления:

1. Достать ребрышки из холодильника за 1 час до приготовления. Разогреть духовку до 150 градусов.

2. Смешать в миске соль, перец, луковый порошок, чеснок и розмарин. Натереть полученной массой ребрышки.

3. Смешать лук, морковь и сельдерей. Выложить на дно формы. Наверх положить ребрышки.

4. Выпекать в течение 1 часа.

5. Налить в форму бульон. Готовить к готовности.

6. Охладить жаркое в течение 20 минут.

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