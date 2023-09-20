Яблочный пирог – универсальный фруктовый десерт с яблочной начинкой. Он является прекрасным вариантом для сладкого перекуса в любое время дня: будь то на завтрак с чашкой ароматного кофе или на ужин с горячим шоколадом. Нежное, невесомое бисквитное тесто с ароматом яблок приятно удивит всю семью. Пирог достаточно быстрый в приготовлении, без суеты и проблем.

Видео рецепта было опубликовано в кулинарном блоге"Простые рецепты с Юлией" в Facebook.

Ингредиенты:

2-3 яблока

2 яйца

щепотка соли

5 ст. л сахара

3 ст. л ванильного сахара

160 г муки

3 ст. л сметаны или йогурта

2 ч. л разрыхлителю

Видео дня

2 ст. л растительного масла

1 ст. л сливочного масла

Способ приготовления:

1. Взять 2-3 кисло-сладких яблока среднего размера и очистить от кожуры и всего лишнего. Затем нарезать очищенные яблоки на небольшие кубики.

2. В небольшой салатник разбить 2 куриных яйца, немного посолить.

3. Добавить 5 ст.л сахара и 3 ст.л ванильного сахара.

4. Хорошо перемешать и взбить венчиком до получения небольшой пены.

5. К полученной яичной смеси добавить 3 ст.л йогурта без наполнителя.

6. Также добавить 160 г муки и 2 ч. л разрыхлителя.

7. Все ингредиенты тщательно перемешать венчиком для получения однородной смеси без комочков.

8. В полученное таким образом тесто влить 2 ст. л растительного масла и перемешать.

9. Раньше нарезанные яблочные кубики переложить в салатник с тестом и хорошо перемешать.

10. Небольшим кусочком сливочного масла с помощью кисточки смазываем сковороду, на которой будет выпекаться десерт.

11. Выложить яблочное тесто на сковороду, постепенно разровнять тесто по всей поверхности сковороды силиконовой лопаткой.

12. Накрыть крышкой сковороду и отправить на средний огонь плиты, выпекать 30 – 35 минут.

13. По истечении этого времени снять крышку с сковороды и накрыть листом пергаментной бумаги, перевернуть пирог и положить на сковороду непропеченной стороной.

14. Выпекать примерно 15 минут.

15. Выкладываем готовый яблочный десерт на блюдо.

16. Готовый пирог можно немного посыпать корицей, смешав с небольшим количеством сахарной пудры. Приятного аппетита!

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