Как удивить семью вкусным яблочным пирогом за считаные минуты: легкий рецепт
Яблочный пирог – универсальный фруктовый десерт с яблочной начинкой. Он является прекрасным вариантом для сладкого перекуса в любое время дня: будь то на завтрак с чашкой ароматного кофе или на ужин с горячим шоколадом. Нежное, невесомое бисквитное тесто с ароматом яблок приятно удивит всю семью. Пирог достаточно быстрый в приготовлении, без суеты и проблем.
Видео рецепта было опубликовано в кулинарном блоге"Простые рецепты с Юлией" в Facebook.
Ингредиенты:
- 2-3 яблока
- 2 яйца
- щепотка соли
- 5 ст. л сахара
- 3 ст. л ванильного сахара
- 160 г муки
- 3 ст. л сметаны или йогурта
- 2 ч. л разрыхлителю
- 2 ст. л растительного масла
- 1 ст. л сливочного масла
Способ приготовления:
1. Взять 2-3 кисло-сладких яблока среднего размера и очистить от кожуры и всего лишнего. Затем нарезать очищенные яблоки на небольшие кубики.
2. В небольшой салатник разбить 2 куриных яйца, немного посолить.
3. Добавить 5 ст.л сахара и 3 ст.л ванильного сахара.
4. Хорошо перемешать и взбить венчиком до получения небольшой пены.
5. К полученной яичной смеси добавить 3 ст.л йогурта без наполнителя.
6. Также добавить 160 г муки и 2 ч. л разрыхлителя.
7. Все ингредиенты тщательно перемешать венчиком для получения однородной смеси без комочков.
8. В полученное таким образом тесто влить 2 ст. л растительного масла и перемешать.
9. Раньше нарезанные яблочные кубики переложить в салатник с тестом и хорошо перемешать.
10. Небольшим кусочком сливочного масла с помощью кисточки смазываем сковороду, на которой будет выпекаться десерт.
11. Выложить яблочное тесто на сковороду, постепенно разровнять тесто по всей поверхности сковороды силиконовой лопаткой.
12. Накрыть крышкой сковороду и отправить на средний огонь плиты, выпекать 30 – 35 минут.
13. По истечении этого времени снять крышку с сковороды и накрыть листом пергаментной бумаги, перевернуть пирог и положить на сковороду непропеченной стороной.
14. Выпекать примерно 15 минут.
15. Выкладываем готовый яблочный десерт на блюдо.
16. Готовый пирог можно немного посыпать корицей, смешав с небольшим количеством сахарной пудры. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: